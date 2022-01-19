SÜREKLİ DİŞ HEKİMLİĞİ MERKEZİ'YLE YÜKSEK TEKNOLOJİDE EĞİTİM VERİLECEK - Son Dakika

İstanbul Kent Üniversitesi, Sürekli Diş Hekimliği Merkezi'ni açtı. Diş hekimlerinin eğitim alacağı merkez 22 Ocak'ta faaliyetlerine başlayacak. Prof. Dr. Korkud Demirel, 'Kurduğumuz merkezin amacı diş sağlığında gelişen değişiklikleri diş hekimlerine aktarmak' dedi. Merkezde yüksek teknolojiyle eğitim vermek planlanıyor.

İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkud Demirel Sürekli Diş Hekimliği Merkezi hakkında bilgi verdi. Demirel, sürekli diş hekimliği eğitiminin, temel mesleki eğitim tamamlandıktan sonra diş hekiminin hayat boyunca alması gereken bir eğitim olduğunu açıkladı.

'YÜKSEK BİR TEKNOLOJİYLE BU EĞİTİMİ VERMEYİ PLANLIYORUZ'

Dünyanın birçok yerinde sürekli diş hekimi eğitiminin zorunlu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Demirel, 'Türk Diş Hekimleri Birliği bu eğitimi gündeme getirdi ve uygulamaktadır. Bu eğitim Türkiye'de zorunlu değildir. Sürekli diş hekimliği eğitimini almak hekimi güncel tutmaktadır. Bu amaçla biz üniversitemizde Sürekli Diş Hekimliği Merkezi kurduk. Bu merkez lisans eğitiminden bağımsız olarak faaliyet göstermekte. Merkezimiz diş hekimi olarak görev yapan uzmanlara hizmet veriyor. 14 çalışma alanı kurduk. İnsanı modelleyen plastik yapılar üzerinde bu eğitimler sürdürülüyor. Yüksek bir teknolojiyle bu eğitimi vermeyi planlıyoruz' ifadelerini kullandı.

'DİŞ SAĞLIĞINDA GELİŞEN DEĞİŞİKLİKLERİ DİŞ HEKİMLERİNE AKTARMAYI HEDEFLİYORUZ'

İlk eğitimin 22 Ocak'ta başlayacağını açıklayan Demirel şöyle devam etti:

'İlk eğitimimiz diş eti hastalıkları ve ağız kokusuna yönelik bir eğitim olacak. Diş kayıplarının büyük bir kısmı ağız sağlığının yerinde olmamasından kaynaklanıyor. Diş hekimleri mezun olduğu döneme bağlı olarak değişiklikleri takip edememiş olabiliyor. Bu merkezin amacı diş sağlığında gelişen değişiklikleri diş hekimlerine aktarmak. Plastik modellerimiz insanları tam olarak taklit edebildiği için hekim rahat bir şekilde yeni teknolojileri uygulayabilir hale geliyor.'

'HEKİMLERİN BİLGİLERİ GÜNCELLENECEK'

Sürekli Diş Hekimliği Merkezi'nin tek bir konu üzerinde kurgulanmadığını belirten Demirel, sözlerini şöyle noktaladı:

'Bu salon diş hekimliğinin her dalında eğitim vermeye müsaittir. Hekimler güncellenen bilgileri bu merkezde öğrenerek insanlarda oluşabilecek hastalıkları engellemede kullanacaklardır.'