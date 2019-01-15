Son Dakika Haberleri: Sürekli Eğitim Merkezi Genel İngilizce Kursu Tamamlandı

Sürekli Eğitim Merkezi Genel İngilizce Kursu Tamamlandı

2 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ZBEÜSEM) bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Okan Ateş tarafından 15 Ekim 2018-4 Ocak 2019 tarihleri arasında verilen A1-A2 Seviyesi 'Genel İngilizce Kursu' başarıyla tamamlandı.

Sürekli Eğitim Merkezi Genel İngilizce Kursu Tamamlandı, System.String[]
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ZBEÜSEM) bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Okan Ateş tarafından 15 Ekim 2018-4 Ocak 2019 tarihleri arasında verilen A1-A2 Seviyesi 'Genel İngilizce Kursu' başarıyla tamamlandı. Kursiyerlere "katılım belgeleri" Sürekli Eğitim Merkez Müdürü Doçent Dr. Kadir Demir'in katılımıyla Fen-Edebiyat Fakültesinde yapılan törenle takdim edildi.

Sürekli Eğitim Merkez Müdürü Doçent Dr. Kadir, belge takdimi sonrası kurs programını başarıyla tamamlayan kursiyerler ile kurs eğitmeni Öğretim Görevlisi Okan Ateş'i tebrik etti. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:25 Kaynak: İHA

Okan Ateş, Zonguldak, Güncel
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