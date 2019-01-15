Sürekli Eğitim Merkezi Genel İngilizce Kursu Tamamlandı
2 saat önce
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ZBEÜSEM) bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Okan Ateş tarafından 15 Ekim 2018-4 Ocak 2019 tarihleri arasında verilen A1-A2 Seviyesi 'Genel İngilizce Kursu' başarıyla tamamlandı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi (ZBEÜSEM) bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Okan Ateş
tarafından 15 Ekim
2018-4 Ocak 2019 tarihleri arasında verilen A1-A2 Seviyesi 'Genel İngilizce Kursu' başarıyla tamamlandı. Kursiyerlere "katılım belgeleri" Sürekli Eğitim Merkez Müdürü Doçent Dr. Kadir Demir'in katılımıyla Fen-Edebiyat Fakültesinde yapılan törenle takdim edildi.
Sürekli Eğitim Merkez Müdürü Doçent Dr. Kadir, belge takdimi sonrası kurs programını başarıyla tamamlayan kursiyerler ile kurs eğitmeni Öğretim Görevlisi Okan Ateş'i tebrik etti. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:25 Kaynak: İHA
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