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Sürekli ekrana bakmak çocukların göz sağlığını tehdit ediyor - Son Dakika

Sürekli ekrana bakmak çocukların göz sağlığını tehdit ediyor

19.06.2021 11:58
Sürekli ekrana bakmak çocukların göz sağlığını tehdit ediyor, System.String[]

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Doktoru Doç. Dr. Sevil Karaman, salgın döneminde yaşanan göz rahatsızlıklarına dikkati çekerek, "Çok uzun ekran süresi göz kuruluğunu tetiklediği gibi göz kaslarında da yorgunluğa neden oluyor.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Doktoru Doç. Dr. Sevil Karaman, salgın döneminde yaşanan göz rahatsızlıklarına dikkati çekerek, "Çok uzun ekran süresi göz kuruluğunu tetiklediği gibi göz kaslarında da yorgunluğa neden oluyor." dedi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karaman "Çocuğunuz gözlerini sık sık ovuşturuyor ve kırpıyorsa takip etmelisiniz. Çevrimiçi derslerden veya yakın işlerden kaçınma, göz kapaklarında veya kirpiklerde çapaklanma veya kabuklanma, bulanık veya çift görme şikayetlerine karşı da dikkatli olunmalı. Çocuklarda gözyaşı filmi azaldıkça bu göz kuruluğuna, görme sorunlarına ve gözde rahatsızlık hissine neden olur." ifadelerini kullandı.

Dijital göz yorgunluğu görme sorunlarını tetikliyor

Çocukların tablet ya da telefonu kullanırken gözlerinin yorulduğunu çoğunlukla fark etmediğine dikkati çeken Karaman, anne ve babalara büyük iş düştüğünü işaret etti. Birçok kişinin, bilgisayar ya da telefon ekranına uzun süre baktıktan sonra 'kuru göz' rahatsızlığı yaşadığını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"Kuru göz sorununun nedeni ise dijital cihazlar kullandığımızda daha az göz kırpıyor olmamız ve bunun farkına bile varmamamız. Özellikle pandemide dijital göz yorgunluğu, kuru göz sendromu, göz kası yorgunluğu, göz kırpma sayısındaki azalma çocukları da etkiliyor. Çocuklarda gözyaşı filmi azalması göz kuruluğuna, görme sorunlarına ve gözde rahatsızlık hissine neden oluyor. Çok uzun ekran süresi göz kuruluğunu tetiklediği gibi göz kaslarında da yorgunluğa neden oluyor. Yakından görmek için göz kaslarımızın daha fazla çalışması gerekir. Yoğun kullanım sırasında göz kasları da vücudumuzdaki diğer kaslar gibi yorulur."

Çocuğunuzun gözlerini 20-20-20 kuralı ile koruyun

Karaman, ebeveynlerin çocuklarının göz yorgunluğuyla başa çıkmak ve göz sağlığını korumak adına 20-20-20 kuralını uygulamalarını belirterek telefon, televizyon ya da tablete bakarken her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca en az 6 metre uzaktaki bir şeye çocuklarını baktırmalarını tavsiye etti.

20-20-20 kuralının gözlerde yakın hedefe bakmaya bağlı oluşan yorgunluktan arındırdığına dikkati çeken Karaman, "Pandemi yasaklarının yavaş yavaş gevşetildiği, normalleşme sürecimizin başladığı bugünlerde daha da iyi sonuçlar için 20-20-20 kuralını normal dış mekan oyunuyla birleştirebilirsiniz. Dışarıda geçirilen zaman çocukların gözleri için iyidir. Çocuklar dışarıda daha fazla ve yakın nesnelere daha az zaman harcadıklarında, miyop olma risklerini azaltırlar. Çocuklar için günde 2 saat dış mekan aktivitesi yemek yemek su içmek zorunlu gibi bir ihtiyaçtır." ifadelerini kullandı.

Kontrolsüz göz damlası kullanımı arttı

Hekime danışmadan eczaneden arkadaş tavsiyesi ile göz damlası ve suni gözyaşı satın alınmasının yanlış olduğunu ifade eden Karaman, "Kontrolsüz damla kullanımı arttı. Göz doktoruna sormadan bunların hiçbirini çocuğunuzda kullanmamalısınız. Çok fazla türü var ve bazıları doğru kullanılmadığında aksine zararlı olabilir." uyarısında bulundu.

3 aylıktan itibaren çocuklar için düzenli göz muayenesini öneren Karaman, "Ebeveyn olarak yapabileceğiniz en iyi şey, çocuklarınızı göz problemleri olmasa bile muayene için bir pediatrik göz doktoruna gitmelisiniz. Okul yaşına geldiklerinde ise çocuklara yılda en az bir kez göz kontrolü yaptırmalısınız." açıklamasında bulundu.

Üniversite, Karaman, Tablet, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sürekli ekrana bakmak çocukların göz sağlığını tehdit ediyor - Son Dakika


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