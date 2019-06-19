"Sürekli etrafı sarılmaya çalışılan bir bölge var"

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Mursi'nin defnedildiği mezarlığı sadece İsrail kanalının görüntülemesine izin verdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: İmamoğlu başkan olsa dahi, başkanlığı düşecektir