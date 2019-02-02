Son Dakika Haberleri: Sürekli Göç Veren Sivas'ın Nüfusu Arttı

Sürekli Göç Veren Sivas'ın Nüfusu Arttı

41 dakika önce

Türkiye'nin en çok göç veren iller arasından yer alan Sivas'ın nüfusu 2018 yılında 25 bin 397 kişi arttı.

Sürekli Göç Veren Sivas'ın Nüfusu Arttı, System.String[]
Türkiye'nin en çok göç veren iller arasından yer alan Sivas'ın nüfusu 2018 yılında 25 bin 397 kişi arttı. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın,"Sivas özellikle geçmişte vermiş olduğu göçü almaya başlayan bir il bunların hepsi bir avantaj bunu muhafaza etmemiz lazım. Bu standartları daha da yukarı taşıdığımız takdirde Sivas'ın büyümeye devam edeceğinin kanaatindeyim." dedi.

Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'ın nüfusunda 2018 yılında artış gözlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlarda son 30 yıldır sürekli göç veren kentin nüfusu 25 bin 397 kişi artarak 646 bin 608 oldu. Yaşam kalitesinin yükseldiği yapılan projelerle sosyal hayatın zenginleştirildiği kentte son 3 yıldır artan nüfus sevinçle karşılandı.

"Sivas potansiyeli olan bir şehir"

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın,"Eskiden göç fazla oluyordu. Şehirde yaşam standartları her geçen gün geriye gidiyordu. Diğer şehirlere göre biz biraz daha geride kalıyorduk. Ama bugün Sivas'a gelen her insanın Sivas'a hayran olduğunu görüyoruz. Sivas'taki yaşam kalitesinin yükseldiğini görüyoruz. Şehircilik standardının arttığını görüyoruz. Üretimin ve istihdamın istenilen oranda olmasa bile arttığını görüyoruz. Dolayısıyla zaten potansiyeli olan bir şehir Sivas özellikle geçmişte vermiş olduğu göçü geriye almaya başlayan bir il bunların hepsi bir avantaj bunu muhafaza etmemiz lazım. Bu standartları daha da yukarı taşıdığımız takdirde Sivas'ın büyümeye devam edeceğinin kanaatindeyim" dedi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Trump'ın INF'den Çekilme Karına Putin'den Yanıt: Bizde Çekileceğiz İnternet Dolandırıcılarının Yeni Hedefi Hayvanseverler

Bebeğini Öldürüp Peluş Ayının İçine Saklayan Cani Kadına 1 Yıl Hapis Verildi KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın Eşi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 12:39:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürekli Göç Veren Sivas'ın Nüfusu Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]