Sürekli Göç Veren Sivas'ın Nüfusu Arttı
1 saat önce
Sürekli göç veren Sivas'ın nüfusu arttı Sivas Belediye Başkanı Aydın: "Sivas özellikle geçmişte vermiş olduğu göçü almaya başlayan bir il bunların hepsi bir avantaj bunu muhafaza etmemiz lazım"SİVAS - Türkiye'nin en çok göç veren iller arasından yer alan Sivas'ın nüfusu 2018 yılında 25 bin 397...
Sürekli göç veren Sivas
'ın nüfusu arttı
Sivas Belediye Başkanı Aydın
:
"Sivas özellikle geçmişte vermiş olduğu göçü almaya başlayan bir il bunların hepsi bir avantaj bunu muhafaza etmemiz lazım"
SİVAS - Türkiye
'nin en çok göç veren iller arasından yer alan Sivas'ın nüfusu 2018 yılında 25 bin 397 kişi arttı. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın
, "Sivas özellikle geçmişte vermiş olduğu göçü almaya başlayan bir il bunların hepsi bir avantaj bunu muhafaza etmemiz lazım. Bu standartları daha da yukarı taşıdığımız takdirde Sivas'ın büyümeye devam edeceğinin kanaatindeyim" dedi.
Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'ın nüfusunda 2018 yılında artış gözlendi. Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından açıklanan rakamlarda son 30 yıldır sürekli göç veren kenttin nüfusu 25 bin 397 kişi artarak 646 bin 608 oldu. Yaşam kalitesinin yükseldiği yapılan projelerle sosyal hayatın zenginleştirildiği kentte son 3 yıldır artan nüfus sevinçle karşılandı.
"Sivas potansiyeli olan bir şehir"
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın
,"Eskiden göç fazla oluyordu. Şehirde yaşam standartları her geçen gün geriye gidiyordu. Diğer şehirlere göre biz biraz daha geride kalıyorduk. Ama bugün gelen Sivas'a her gelen insanın Sivas'a hayran olduğunu görüyoruz. Sivas'taki yaşam kalitesinin yükseldiğini görüyoruz. Şehircilik standardının arttığını görüyoruz. Üretimin ve istihdamın istenilen oranda olmasa bile arttığını görüyoruz. Dolayısıyla zaten potansiyeli olan bir şehir Sivas özellikle geçmişte vermiş olduğu göçü almaya başlayan bir il bunların hepsi bir avantaj bunu muhafaza etmemiz lazım. Bu standartları daha da yukarı taşıdığımız takdirde Sivas'ın büyümeye devam edeceğinin kanaatindeyim." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:42 Kaynak: İHA
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