Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi. Kurul ayrıca, Ankaragücü Kulübü'nü de sahasında 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezasına çarptırdı. Sürekli hak mahrumiyeti cezası nedir?
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı, tehdidi ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle 5 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, neticeten üç yılı aşan ceza bakımından FDT'NİN 25/2. maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
Sürekli hak mahrumiyeti cezası, ömür boyu yasaklanmayı ifade ediyor.
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