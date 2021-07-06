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Sürekli iş seyahatine çıkan çift konaklama sorununu eve dönüştürdükleri otobüsle çözdü - Son Dakika

Sürekli iş seyahatine çıkan çift konaklama sorununu eve dönüştürdükleri otobüsle çözdü

06.07.2021 11:21
Sürekli iş seyahatine çıkan çift konaklama sorununu eve dönüştürdükleri otobüsle çözdü, System.String[]

İzmir'de işleri gereği sık sık şehirler arası seyahat yapan çift, evlerinden uzak kalma sıkıntısına otobüs satın alıp eve dönüştürerek çözüm buldu.

İzmir'de işleri gereği sık sık şehirler arası seyahat yapan çift, evlerinden uzak kalma sıkıntısına otobüs satın alıp eve dönüştürerek çözüm buldu.

Kalite danışmanlığı yapan Berker ve Meftune Tekbilek çifti, 6 yıl önce evlendikten sonra Karşıyaka'da yaşamaya başladı.

Anadolu'nun farklı kentlerindeki firmalara danışmanlık yapmaları nedeniyle sık sık seyahat eden Tekbilek çifti, otel konaklamalarının yüksek maliyetli olması ve ev konforunu vermemesi nedeniyle çare aramaya başladı.

Tatil çözümü olarak görülen karavanın sürekli yaşamak için uygun olmadığını gören çift, otobüs satın alarak konforlu bir eve dönüştürdü.

Zemini parke döşenen, güneş enerjisiyle ısıtma ve soğutma sistemi kurulan otobüste ankastre setinin bulunduğu mutfak, takım mobilyaların bulunduğu yatma ve oturma bölümleri dikkat çekiyor.

Genç çift, otobüsün üzerini de merdivenle çıkılan bir terasa dönüştürerek balkon havasını burada yaşıyor.

"Evdeki eşyaları satıp yerine araç için gerekli olan şeyleri aldık"

Eve dönüştürdükleri otobüslerinde AA muhabirine açıklama yapan Berker Tekbilek, birkaç kez karavanla tatile çıktıklarını, yaşamlarını seyahat ederek sürdürebilmek için otobüs almaya karar verdiklerini söyledi.

Kırıkkale'den aldıkları otobüse yeniden hayat verdiklerini aktaran Tekbilek, onarım ve bakımını yaptıktan sonra içini boşalttıkları otobüse bir evde olması gereken ne varsa koyduklarını söyledi.

Tekbilek, "Banyosuyla tuvaletiyle bir ev konforu sağlamaya çalıştık. Hanımlar büyük mutfak isterler biz de büyük bir mutfak yaptık. Çok hoşumuza gitti. Keyif almaya başladık. Evi aratmıyor. Evimizi de kapattık, eşyaları satıp yerine otobüs için gerekli olan şeyleri aldık."

Proje bazlı çalıştıklarını, genelde otellerde kaldıklarını söyleyen Tekbilek, özellikle salgın sürecinde otelde kalmanın daha zorlaştığını, otobüs sayesinde bu sorunlarının çözüldüğünü aktardı.

Meftune Tekbilek de İzmir'deki depremin de bu fikrin gelişmesinde etkili olduğunu söyledi.

Tekbilek, karavana dönüştürdükleri otobüsle tüm Türkiye'yi gezmek istediklerini ancak yurt dışı için bir tırı dönüştürmeyi hayal ettiklerini anlattı.

Karavanın kendileri için bir tatil olmadığını, artık bir yaşam stili olduğunu vurgulayan Tekbilek, "Karavancıların çok fazla konaklayabilecekleri yer yok. Bununla ilgili çalışmalar yapılırsa yurt dışından da çok sayıda turist gelecektir." diye konuştu.

Sürekli iş seyahatine çıkan çift konaklama sorununu eve dönüştürdükleri otobüsle çözdü
Sürekli iş seyahatine çıkan çift konaklama sorununu eve dönüştürdükleri otobüsle çözdü
Sürekli iş seyahatine çıkan çift konaklama sorununu eve dönüştürdükleri otobüsle çözdü
Sürekli iş seyahatine çıkan çift konaklama sorununu eve dönüştürdükleri otobüsle çözdü
Sürekli iş seyahatine çıkan çift konaklama sorununu eve dönüştürdükleri otobüsle çözdü

Karşıyaka, İzmir, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sürekli iş seyahatine çıkan çift konaklama sorununu eve dönüştürdükleri otobüsle çözdü - Son Dakika


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