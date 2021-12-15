SÜREKLİ İŞÇİ (657 SAYILI KANUNUNUN 4-D) ALIM İLANI KURA SONUÇLARI 28-09-2021 - Son Dakika
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SÜREKLİ İŞÇİ (657 SAYILI KANUNUNUN 4-D) ALIM İLANI KURA SONUÇLARI 28-09-2021

15.12.2021 04:13

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (D) fıkrası hükümleri uyarınca 4857 sayılı İş Kanununa tabi Sürekli İşçi alımı için 24. 09. 2021 tarihinde saat 10: 00'da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası Konferans Salonunda (Namık Kemal Mah. Kampüs Cad.

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (D) fıkrası hükümleri uyarınca 4857 sayılı İş Kanununa tabi Sürekli İşçi alımı için 24. 09. 2021 tarihinde saat 10: 00'da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası Konferans Salonunda (Namık Kemal Mah. Kampüs Cad. Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ) adresinde Tekirdağ 1. Noterliği tarafından canlı yayın kura çekilişi yapılmıştır. Kura neticesinde 13 asil 4 katı kadar yedek belirlenmiştir.

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı (13 Adet) Kura Sonucu (Asil ve Yedek Liste) için Tıklayınız.

Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız.

ASİL OLARAK BELİRLENEN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru dilekçesi Nüfus Cüzdanı fotokopisi Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri, Tıp Fakülteleri veya Özel Hastanelerden ) Adli Sicil Belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir) Diploma/ mezuniyet belgesi e-devlet çıktısı Fotoğraf (2 Adet) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir) SGK'dan emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığını almadığını gösterir belge (edevlet çıktısı kabul edilir) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Formu (Bilgisayar Ortamında Doldurulacak) için Tıklayınız.

Evrak Teslim Başlangıç Tarihi : 28. 09. 2021

Evrak Teslim Bitiş Tarihi : 12. 10. 2021

İstenilen Belgeler Namık Kemal Mah. Kampüs Cad. Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Personel Daire Başkanlığına (Rektörlük Binası 8. Kat) elden teslim edilecektir.

NOT: Belgeleri belirtilen tarih aralığında teslim etmeyen ya da eksik veya yanlış beyanda bulunan kişiler atanma hakkını kaybedeceklerdir.

Kaynak: Habermetre
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Namık Kemal, Tekirdağ, Kampüs, işçi, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum SÜREKLİ İŞÇİ (657 SAYILI KANUNUNUN 4-D) ALIM İLANI KURA SONUÇLARI 28-09-2021 - Son Dakika


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SON DAKİKA: SÜREKLİ İŞÇİ (657 SAYILI KANUNUNUN 4-D) ALIM İLANI KURA SONUÇLARI 28-09-2021 - Son Dakika
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