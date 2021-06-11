Sürekli işçi adaylarının kura çekimi yapıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi birimlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilecek sürekli işçi alımı kura çekimi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ortaklığında yapılan ve 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde daimi işçi olarak görevlendirilmek üzere müracaat eden adaylar, Kongre Merkezinde noter huzurunda yapılan kura çekimi ile belirlendi.

Yapılan kura çekimi programı, üniversitenin Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. - KİLİS