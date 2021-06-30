Sürekli İşçi Noter Kurası Sonucu Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Asıl ve Yedek Aday Listesi - Son Dakika

Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere boş bulunan sürekli işçi kadrolarına giriş sınavı ile personel alınmasına ilişkin Ankara 12. Noterliğince gerçekleştirilen noter kurası sonucunda belirlenen asil ve yedek adaylara ait il bazlı listeler aşağıdadır.

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar aşağıdaki istenilen belgeleri 30/06/2021 - 09/07/2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No: 4 06370 Yenimahalle/ ANKARA adresine elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

(Posta ile yapılan başvurularda, belgelerin belirtilen son tarihe kadar Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. ) Süresi içerisinde belge teslim etmeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İSTENİLECEK BELGELER

1- Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgileri için beyan formu için tıklayınız.

(Beyan formunun 1 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir. )

2- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti,

3- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belge,

4- İki adet vesikalık fotoğraf.

İŞE GÖNDERMEDE ÖNCELİKLİ OLANLARA AİT LİSTE

KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI