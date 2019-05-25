Son Dakika Haberleri: Sürekli kazaların meydana geldiği kavşağa trafik lambası konulacak

Sürekli kazaların meydana geldiği kavşağa trafik lambası konulacak

1 saat önce

Sakarya'nın Kaynarca girişinde sürekli kazaların meydana geldiği döner kavşağa trafik lambası konulmasına karar verildi.

Sürekli kazaların meydana geldiği kavşağa trafik lambası konulacak, System.String[]
Sakarya'nın Kaynarca girişinde sürekli kazaların meydana geldiği döner kavşağa trafik lambası konulmasına karar verildi.

Edinilen bilgilere göre, geçilen hafta meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı kaza sonrası döner kavşağın güvenli hale gelmesi için girişimde bulunan Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli'nin çabası sonuç verdi. Karayolları Şube Müdürü ile temasa geçen Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli yaptığı açıklamada, "En hızlı şekilde trafik lambalarının faliyete geçmesi için ortaklaşa çalışma başlatacağız. Her iki taraftanda gelen araç sürücüleri döner kavşakta geçiş hakkının kendilerinde olduğunu düşünüyorlar, bu yüzdende sık sık kazalar meydana geliyor. İnsanlarımızın sağlığı herşeyden daha önemli,trafik lambası koyulmasıyla birlikte kazalarda düşüş yaşanacaktır" dedi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:02 Kaynak: İHA
Murat Kefli, Sakarya, Kaynarca, Güncel
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