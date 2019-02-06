Sürekli Kazandıran Yatırım Şimdi "N Kolay"

Aktif Bank bireysel müşterilerine sunduğu, yüksek getirisiyle sürekli kazandıran yatırım ürünü N Kolay Bono için yeni bir mobil uygulama geliştirdi.

Aktif Bank bireysel müşterilerine sunduğu, yüksek getirisiyle sürekli kazandıran yatırım ürünü N Kolay Bono için yeni bir mobil uygulama geliştirdi. Yüzde 100 dijital müşteri deneyimi öncülüğünde geliştirilen bono uygulaması "N Kolay", kazançlı yatırımı daha da hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor.



Aktif Bank açıklamasına göre, Türkiye'nin tamamı özel sermayeli en büyük yatırım bankası olan ve yenilikçi ve teknolojik uygulamalarıyla farklılaşan Aktif Bank, yüksek getirili yatırım ürünü N Kolay Bono için geliştirdiği mobil uygulama ile hayatı kolaylaştırıyor.



Kullanıcı dostu "N Kolay" mobil uygulamasını iOS ve Android tüm cihazlarda kullanabilen Aktif Bank müşterileri, mevcut internet şubesi şifreleri ile uygulamaya giriş yapabiliyor ve tüm N Kolay Bono alım-satım-izleme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.



Aktif Bank müşterisi olmayan ve N Kolay Bono'nun sunduğu günlük yüksek getiri avantajından hemen faydalanmak isteyenler ise uygulamadan "Müşteri Ol"a tıklayıp, kısa ve kolay formu doldurarak anında müşteri olabiliyor. Aynı gün açılan hesabına başka bankadaki hesabından EFT yaparak N Kolay Bono'dan faydalanmaya başlayabiliyor.





"Uygulamaya yeni özellikler de eklenecek"



Aktifbank Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Betügül Toker, kurum kültürünü tam anlamıyla finansal teknoloji ekosistemi üzerine kuran yenilikçi bir banka olarak tasarruf sahiplerinin hayatını kolaylaştırmak hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin özel sermayeli en büyük yatırım bankası olmamızın sunduğu avantajları bireysel müşterilerimize de sunarak onlara alışılmış bankacılık uygulamaları dışında paralarını değerlendirebilecekleri bireysel, dijital ve sürekli kazandıran yatırım enstrümanı N Kolay Bono'yu yaratmıştık. Şimdi de müşterilerimizin sesine kulak vererek ve müşteri deneyiminden yola çıkarak 'N Kolay' mobil uygulamasını geliştirdik." ifadelerini kullandı.



Toker, "Bu uygulama ile Aktif Bank müşterisi olan ya da olmayan herkes, getirisi geleneksel yatırım araçlarından daha yüksek olan, 200 TL'den 750 bin TL'ye kadar yatırım yapma olanağı sunan N Kolay Bono ürününe mobilden çok basitçe ulaşabilecek. Uygulamaya çok yakında, Türkiye'de ilk kez sunulacak yeni özellikler de eklenecek." bilgilerini verdi.



Stopaj avantajı ve yüksek günlük getiri





Kampanya boyunca faiz oranında avantajlar sunulacağını aktaran Toker, şunları kaydetti:



"Stopaj avantajıyla 6 aya kadar vadede yüzde 22,50 faizli N Kolay Bono ile aynı kazancı sağlayacak mevduat faiz oranı yüzde 23,82'ye denk geliyor. N Kolay Bono'ya eklenen özellik ile bono, müşterinin hesabında kaldığı sürece faizlerdeki değişikliklerden de etkilenmiyor.



Böylece bononun faizi, piyasa faizi düşse dahi aynı kalıyor. Bu da N Kolay Bono'yu diğer yatırım araçlarından oldukça farklı kılıyor. N Kolay Bono'ya yatırım yapan tasarruf sahipleri sürekli kazanç elde ettikleri faizleri, ilgili yatırımın itfa tarihine kadar koruma imkanına kavuşuyor."



Uygulamada EFT masrafı da yok





Açıklamada verilen bilgilere göre, banka tarafından kullanıcılardan EFT masrafı da alınmıyor. Türk lirası işlemleri ile yola çıkılan N Kolay uygulamasında, çok yakın zamanda Hızlı Döviz İşlemleri, Döviz Yatırımı, Kredi İşlemleri ve QR ödeme gibi fonksiyonlar da sunulmaya başlanacak.

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