'Sürekli maske kullanımı enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakacaktır' - Son Dakika

TÜRK Dermatoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Pelin Kartal, "Sürekli maske kullanımında derideki gözenekler tıkanıyor, buna bağlı akne problemi, kıl kökü iltihabı veya deri enfeksiyonu oluşabiliyor. Ayrıca yüz bölgesinde daha önceden yer alan bazı hastalıklarda artış söz konusu olabiliyor" dedi.
Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Pelin Kartal, aynı maskenin sürekli kullanılmaması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Kartal, aynı maskenin gün içerisinde maksimum 3 saat kullanılıp, daha sonra değiştirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Maskeyi sık değiştirmeliyiz. Bazen maskeye bağlı nefes alıp vermekte maskede nemlenme olabileceği için küçük peçete koyup, değişim yapılabilir. Aynı maskeyi tekrar kullanmamalı. Kişi mümkün olduğunca cildini havalandırmaya çalışacak. Sokakta kalma süreleri azaltılmalıdır. Çok kalabalık ortamlarda bulunma süresi azaltılmalıdır. Sürekli maske kullanımına bağlı oluşabilecek alerji durumunda da ilk başta ciltte kızarma daha sonra küçük kabarcıklar olur. Sonrasında kabarcıkların içi su toplar. Bu durum yaygınlaşabilir hatta alerjinin temas ettiği bölgeden vücudun farklı yerlerinde de görülebilir. Bu acil müdahale gerektirebilir. Yaşanan bu durum derinin koruma özelliğini bozacağından dolayı diğer enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakacaktır."