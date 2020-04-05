Sürekli maske takılmalı mı, takılmamalı mı? DSÖ; 'Hasta olanlar maske takmalı' - Son Dakika

Salgınla mücadele ederken sürekli maske takılmalı mı? Sorusu gündemdeki yerini koruyor. DSÖ de hasta olanların maskeyi sürekli takması gerektiğini söyledi. Korona virüs salgınına karşı maske takılmalı mı? Maskesiz dolaşmak bizi virüslere açık hale mi getirir? Toplumun aklında maske takılmasıyla ilgili birçok soru işareti var. Dünya Sağlık Örgütü de bu sorulara cevap verdi. Örgüt, maskelerin yeni tip koronavirüsten korunmayı garanti etmediğini ve sağlıklı kişilerin maske takmaması gerektiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütüne göre kendisini hasta hissedenler hemen bir maske alarak, bulaşma riskini sıfıra indirmeli. Ayrıca açıklamada, maskenin diğer tedbirlerle desteklenmesi gerektiğinin altı çizildi. Dünya Sağlık Örgütü, maske takanlar her şeyim tamam algısına kapılmayarak ellerin yıkanması gibi başlıca önlemleri göz ardı etmemesini belirtti. Bu arada Türkiye'de de önlemler kapsamında toplu alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

(İHA)