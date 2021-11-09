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Sürekli olay çıkarmasıyla tanınan Gülcan Çağıllıgeçit, bu kez adliyede davalı olduğu kişiye saldırdı - Son Dakika

Sürekli olay çıkarmasıyla tanınan Gülcan Çağıllıgeçit, bu kez adliyede davalı olduğu kişiye saldırdı

09.11.2021 17:10

Kahramanmaraş'ta sürekli çıkardığı olaylarla bilinen Gülcan Çağıllıgeçit, 2020'de çay bahçesinde garsonlara saldırmasıyla ilgili açılan davada hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi koridorda karşılaştığı garson Yaşar Yıldız'ın üzerine yürüyen Çağıllıgeçit, kendisine sakin olmasını söyleyen polislere ise "2 yıldır bugünü bekliyordum. Şu anda onun ağzının üstüne çakmamak için kendimi zor tutuyorum" dedi. Ayrıca Çağıllıgeçit, duruşmaya da katılmadı.

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki çay bahçesinde 16 Şubat 2020 tarihinde, iddiaya göre Gülcan Çağıllıgeçit, oturduğu masanın sandalyesini devirdiği için garsonlar tarafından uyarıldı. Çağıllıgeçit ile garson Yaşar Yıldız ve Ali Ağırdil arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Gülcan Çağıllıgeçit'i gözaltına aldı. Yaşar Yıldız, kendisine tokat atıp masadaki kül tablasıyla su şişesini kafasına fırlattığını ve hakaretler ettiğini, Ali Ağırdil kendisine hakaret ettiğini, işletme sahibi Alaittin Önal ise cam masaları kırdığını önce sürüp Gülcan Çağıllıgeçit'den şikayetçi oldu. Çağıllıgeçit de Yaşar Yıldız'ın kendisine tokat attığını iddia edip şikayetçi oldu.

3 YIL 10 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda Gülcan Çağıllıgeçit hakkında basit yaralama, mala zara verme, tehdit ve hakaret suçlarından 3 yıl 10 aya kadar, Yaşar Yıldız hakkında ise basit yaralama suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"KORİDORDA GÖRÜP ÜZERİNE YÜRÜDÜ"

Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşma öncesi Gülcan Çağıllıgeçit ile Yaşar Yıldız ve Ali Ağırdil adliye koridorunda karşılaştı. Çağıllıgeçit, Yaşar Yıldız'ın üzerine yürüyüp hakaret etti. Mübaşirin ihbarı üzerine duruşma salonunun önüne polisler geldi. Polis, Gülcan Çağıllıgeçit'i sessiz olup olay çıkarmaması konusunda uyardı. Ancak Çağıllıgeçit, "2 yıldır bugünü bekliyordum. Şu anda onun ağzının üstüne çakmamak için kendimi zor tutuyorum" dedi.

Sürekli olay çıkarmasıyla bilinen şahıs, bu kez de adliyede davalı olduğu kişiye saldırdı

"NE DESEM KÜFRETTİ"

Gülcan Çağıllıgeçit yapılan duruşmaya katılmadı. 1 yıla kadar hapsi istenen Yaşar Yıldız, savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Yıldız, "Gülcan Çağıllıgeçit, oturduğu masadan kalkıp sandalyeleri devirerek başka masaya geçti. Ben de sakin olmasını söyledim. Bunun üzerine bana küfretmeye başladı. Sakinleştirmeye çalışıyorum küfrediyor, 'hanımefendi' diyorum küfrediyor, 'ablacığım' diyorum küfrediyor. Ne desem küfretti. Ali sesleri duyup gelerek kadını sakinleştirmeye çalıştı ancak kadın masadaki küllüğü, tuzluğu, ne varsa kafama attı. Ali'ye de küfretti. Kadın olduğu için de dokunamadık, sakinleştirmeye çalıştık ama tokat yedim. Daha sonra aşağı indi, masaları devirdi. 20-30 erkek bir kadını sakinleştirmedi. Sürekli bana saldırı olduğu için elimle kolumla kendimi savunmaya çalıştım. Benimle yaşadığı olayda herhangi bir darp ve yaralama olmadı. Bizim işletmemizde o kadına hiçbir şekilde saldırı olmadı. Bu kadın bizden sonra da benzeri olaylar çıkardı ve bunlar basında da haber olarak yer aldı" diye konuştu.

Sürekli olay çıkarmasıyla bilinen şahıs, bu kez de adliyede davalı olduğu kişiye saldırdı

"KÜL TABLASIYLA BANA VURMAK İSTEDİ"

Ali Ağırdil ise sesleri duyduktan sonra yukarı çıktığını belirterek, "Kadın, saldırgan tavırlar içerisindeydi. Bana da hakaret ve tehdit etti. Bana vuramadı. Kül tablasıyla bana vurmak istedi ama ben engelledim" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

İşletme sahibi Alaittin Önal da sesler üzerine yukarı çıktığında Gülcan Çağıllıgeçit'in garson Yaşar Yıldız'a kül tablası, bardak gibi eline geçen her şeyi attığını gördüğünü, kadının 7-8 masasını kırdığını, daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polislerin de kadını güçlükle zapt ettiğini söyledi. Hakim, duruşmayı erteledi.

Sürekli olay çıkarmasıyla bilinen şahıs, bu kez de adliyede davalı olduğu kişiye saldırdı

MASKE İÇİN UYARAN POLİSE "ARTİSTLİĞİNİZ KİME" DEMİŞTİ

Gülcan Çağıllıgeçit, sık sık Kahramanmaraş'ta çıkardığı olaylarla tanınıyor. Yargılandığı bu olayla ilgili daha önce açılan bir diğer davada tehdit suçundan 3 ay 22 gün, hakaret ve kasten yaralama suçundan da 3 bin 260 lira adli cezaya çarptırılan Çağıllıgeçit, 10 Aralık 2020'de Trabzon Bulvarı'nda dolaşırken maske takması için kendisini uyaran ve kimlik isteyen polislere 'Artistliğiniz kime ya' diyerek zorluk çıkarttı. Gözaltına alınıp götürüldüğü karakolda da 'Maske takmayacağım ne yapıyorsanız yapın. Buradan çıkıp savcılığa gideceğim, hepinizle görüşeceğim. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz?' diyerek polisleri tehdit eden Gülcan Çağıllıgeçit hakkında polise mukavemet suçundan adli işlem yapıldı.

BAŞKA VUKUATLARI DA VAR

12 Ocak 2021'de Yirmiikigün Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezine giren Gülcan Çağıllıgeçit, maske takması için kendisini uyaran çalışanların üzerine yürüyüp, iş yerinin camlarını yumrukladı. Şikayet üzerine Çağıllıgeçit polisler tarafından gözaltına alındı.

Gülcan Çağıllıgeçit son olarak 3 Şubat 2021'de maskesiz bindiği halk otobüsünde kendisini uyaran şoför ve yolcularla tartışmıştı.

Sürekli olay çıkarmasıyla tanınan Gülcan Çağıllıgeçit, bu kez adliyede davalı olduğu kişiye saldırdı
Sürekli olay çıkarmasıyla tanınan Gülcan Çağıllıgeçit, bu kez adliyede davalı olduğu kişiye saldırdı
Sürekli olay çıkarmasıyla tanınan Gülcan Çağıllıgeçit, bu kez adliyede davalı olduğu kişiye saldırdı
Sürekli olay çıkarmasıyla tanınan Gülcan Çağıllıgeçit, bu kez adliyede davalı olduğu kişiye saldırdı

Asliye Ceza Mahkemesi, İsmetpaşa Mahallesi, Kahramanmaraş, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sürekli olay çıkarmasıyla tanınan Gülcan Çağıllıgeçit, bu kez adliyede davalı olduğu kişiye saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sürekli olay çıkarmasıyla tanınan Gülcan Çağıllıgeçit, bu kez adliyede davalı olduğu kişiye saldırdı - Son Dakika
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