Süreko, endüstriyel atık yönetiminde 10 yılı geride bıraktı
1 saat önce
Türkiye'nin ilk özel entegre endüstriyel atık yönetim tesislerine sahip firması olan Süreko, sektördeki 10. yılını kutluyor.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:48
'nin ilk özel entegre endüstriyel atık yönetim tesislerine sahip firması olan Süreko, sektördeki 10. yılını kutluyor.
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