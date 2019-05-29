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Süreko, endüstriyel atık yönetiminde 10 yılı geride bıraktı

1 saat önce

Türkiye'nin ilk özel entegre endüstriyel atık yönetim tesislerine sahip firması olan Süreko, sektördeki 10. yılını kutluyor.

Süreko, endüstriyel atık yönetiminde 10 yılı geride bıraktı, System.String[]
Türkiye'nin ilk özel entegre endüstriyel atık yönetim tesislerine sahip firması olan Süreko, sektördeki 10. yılını kutluyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:48 
Türkiye, Ekonomi
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