Süresiz Nafakaya Adil Düzenleme" Talebi

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu üyeleri, "süresiz nafakaya adil düzenleme ve çocukların icra yoluyla görülmesi" uygulamasının düzenlenmesi talebinde bulundu.

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu üyeleri, "süresiz nafakaya adil düzenleme ve çocukların icra yoluyla görülmesi" uygulamasının düzenlenmesi talebinde bulundu.



Yenikapı Miting Alanında bir araya gelen platform üyeleri, "Süresiz Nafaka Zulümdür, Çocuk İcrası İnsanlık Suçudur" yazılı pankart açarak, "Süresiz nafaka yeni başlangıçlara engeldir", "Nafakaya acil ve adil düzenleme" yazılı dövizler taşıdı.



Platform Sözcüsü İlhan Ergincan, burada yaptığı açıklamada, aile birliğinin korunması, süresiz nafakaya adil süre getirilmesi ve çocuk haczi gibi uygulamaların düzenlenmesi konusundaki mücadelelerinin devam ettiğini söyledi.



Yakın zamanda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun, işsiz ve herhangi bir geliri olmayan erkeğin, boşanma davasında tam kusurlu bulunan çalışan eşine tedbir nafakası ödemesi gerektiğine hükmettiğine dikkati çeken Ergincan, "Alınan karar insani anlamda hem adil olmayan hem de vicdanları yaralayan bir karardır." dedi.



Ergincan, bu kararların evliliği düşünen gençleri de etkileyeceğini savundu.



Bu arada, platform üyelerinin talepleri arasında, "kısa süreli evlilik sonucu boşanmalarda nafaka süresinin en fazla bir yıl; uzun süreli evlilik sonucu boşanmalarda nafaka süresinin en fazla 3 yıl olması, mesleği olmayan nafaka alacaklısına meslek edindirme ve İŞKUR tarafından iş sağlanması, çocuk icrasının kaldırılması ve çocuk teslim merkezlerinin kurulması, velayet sahibinin çocuğu gereksiz nedenlerle karşı tarafa üç kez göstermemesi halinde velayet hakkının karşı tarafa verilmesi" de bulunuyor.

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