"Suretialem Objektifimden Erciyes" fotoğraf yarışması - Son Dakika
Üye Girişi

"Suretialem Objektifimden Erciyes" fotoğraf yarışması

12.03.2022 15:46
"Suretialem Objektifimden Erciyes" fotoğraf yarışması

Kayseri'de düzenlenen "Suretialem Objektifimden Erciyes" konulu fotoğraf yarışmasına başvurular 15 Mart'ta sona erecek.

Kayseri'de düzenlenen "Suretialem Objektifimden Erciyes" konulu fotoğraf yarışmasına başvurular 15 Mart'ta sona erecek.

Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği tarafından düzenlenen yarışmada, Erciyes'i görülebildiği her yerden fotoğraflayıp Kayseri'nin turizmine katkısının anlatılması amaçlanıyor.

Renkli veya siyah-beyaz fotoğrafların bir arada değerlendirileceği yarışmada birinciye 3 gece 4 gün, ikinciye 2 gece 3 gün, üçüncüye de 2 gece 3 gün Erciyes'te konaklama imkanı ve kayak eğitimi verilecek. Mansiyon olarak da kayak eğitimi imkanı sunulacak.

Yarışmaya başvurular 15 Mart Salı günü bitecek.

YORUMLAR
500
İstiklal Marşı'nın kabulü Kayseri'de coşkuyla kutlandı İstiklal Marşı'nın kabulü Kayseri'de coşkuyla kutlandı Vatandaşlar karın keyfini 'Talas'ın Erciyes'inde çıkardı Vatandaşlar karın keyfini 'Talas'ın Erciyes'inde çıkardı

Kayseri, Erciyes, Sinema, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Suretialem Objektifimden Erciyes' fotoğraf yarışması - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Erkek arkadaşı bıçaklayarak öldürmüştü! Asya, doğum gününde toprağa verildi
15:38 Rusya, Ukrayna askerlerinin cesetlerini buzdolaplarında mı saklıyor? Ukrayna istihbaratının iddiası korkunç!
15:32 Danimarka'da 41 yıl aralıksız aynı işyerinde çalışan Konyalı Türk işçiye kraliyet madalyası: Hastalık izni bile almamış
15:28 Rusya'nın kurucu Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev: Putin darbeyle devrilebilir ya da sonu mezar olur!
14:54 İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: Türkiye 3'e, Suudi Arabistan 4'e, İran 6'ya bölünmek isteniyor
14:41 Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı, trafik durduruldu
14:38 Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne Bahçeli'nin gönderdiği kandillerle gitti
14:27 Açığa alınan özel harekatçı, polis eşine parkta dehşeti yaşattı: Çantasından silahı kaptı ve...
14:23 Amatör kayakçı fırsatı kaçırmadı, oğlunu sırtına alarak İstanbul sokaklarında kayağa çıktı
14:22 34'ü çocuk 86 Türk bu camide saklanıyordu, Mariupol'deki Kanuni Süleyman Camii'nin bombalandığı haberi geldi: Türklerin akıbeti meçhul!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 15:54:00. #1.11#
SON DAKİKA: "Suretialem Objektifimden Erciyes" fotoğraf yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement