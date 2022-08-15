Arka Sokaklar, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid, Fi, Masumlar Apartmanı gibi birçok yapımda rol alan Süreyya Gürsel Evren'in ölümüyle ilgili araştırmaların yanı sıra hayatı merak ediliyor. Peki, Süreyya Gürsel Evren kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Süreyya Gürsel Evren hayatı ve biyografisi nedir? Süreyya Gürsel Evren nereli? İşte detaylar haberimizde...

SÜREYYA GÜRSEL EVREN KİMDİR?

21 Aralık 1968 tarihinde dünyaya gelen Süreyya Gürsel Evren, oyunculuk eğitimi aldı ve birçok yapımda izleyici karşısına çıktı.

54 yaşındaki Süreyya Gürsel Evren; Arka Sokaklar, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid, Fi, Söz, Yasak Elma, Kırmızı Oda, Arıza, Masumlar Apartmanı, Destan, Baba gibi yapımlarda yer aldı.

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Vedat rolü ile dikkat çeken ünlü oyuncu, son olarak Üç Kuruş dizisinde Necdet karakterine ve ATV'de yayınlanan Destan dizisinde Toygar Han karakterine hayat vermişti.

SÜREYYA GÜRSEL EVREN NEDEN ÖLDÜ?

Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ünlü oyuncu misafir olarak geldiği sitede üçüncü kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Süreyya Gürsel Evren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

SÜREYYA GÜRSEL'İN OYNADIĞI DİZİLER

-Baba

-Destan

-Toygar Han

-Masumlar Apartmanı

-Vedat

-Arıza

-Kırmızı Oda

-Şahin Tepesi

-Bir Litre Gözyaşı

-Kızım

-Selim Atakan

-Yasak Elma

-Siyah Beyaz Aşk

-Söz

-Fi

-Fazilet Hanım Ve Kızları

-Payitaht Abdülhamid

-Bana Sevmeyi Anlat

-Tatlı İntikam

-İlişki Durumu: Karışık

-Diriliş Ertuğrul

-Suskunlar

-Kuzey Güney

-Gönülçelen

-Kavak Yelleri

-Arka Sokaklar