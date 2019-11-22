Süreyya Opera Sahnesi'nde Winterreise
6 saat önce
Konser, 4 ve 6 Aralık'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek.
Konser, 4 ve 6 Aralık'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek.
Avusturyalı besteci Franz Peter Schubert'in en önemli şarkı dizilerinden biri olan Winterreise (Kış Yolculuğu), piyanist Can Okan ve bariton Kevork Tavityan tarafından yorumlanacak.
Alman Şair Wilhelm Müller'in kaleme aldığı 24 şiir üzerine, Schubert'in şan ve piyano için bestelediği eser, Alman klasik müziğindeki şan metodu ve tekniği üzerinde büyük etkiler bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:23
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