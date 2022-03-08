Bach Gecesi Konseri, 10 Mart'ta sahnelenecek - Son Dakika

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, "Bach Gecesi Konseri"yle Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle bir araya gelecek.

Barok dönem bestecisi olan Alman Johann Sebastian Bach'in eserlerinden oluşan konser, 10 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Bach'ın, brandenburg konçertosu, keman konçertosu, iki keman için konçerto, piyano konçertosu, keman ve obua için konçertosu, konserin programını oluşturuyor.

Konserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve solist olarak, keman sanatçısı Oleksandr Samoylenko ve Özcan Yılmaz, piyano sanatçısı Evren Büyükburç Erol, obua sanatçısı Mehmet Seyid Mas sahne alacak.