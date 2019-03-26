Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması" Başvuruları Başladı

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek "Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması" başvuruları başladı.

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek "Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması" başvuruları başladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, piyanolu üçlü (keman, viyolonsel, piyano) alanında Türk bestecilerin yeni eserler ortaya çıkarması amacıyla düzenlenen yarışmaya, 36 yaş altı Türk besteciler katılabilecek.



Yerli müzik eserleri repertuvarının zenginleşmesine katkıda bulunabilmeyi hedefleyen yarışmanın, seçici kurulunda Cihat Aşkın, Oğuzhan Balcı, Turgay Erdener, Özkan Manav, Gülsin Onay, Yalçın Tura ve Hasan Uçarsu yer alıyor.



Yarışmada, seçici kurulca yapılacak ilk değerlendirmenin ardından dört eser finale kalacak. Finale kalan eserler, 13 Nisan 2020'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda düzenlenecek final konserinde kamuya açık olarak icra edilecek.



Konser sırasında jürinin yanı sıra izleyiciler de fuayede bulunan seçim kutularında oy kullanarak eserleri değerlendirebilecek ve "Dinleyici Özel Ödülü"nün sahibini belirleyebilecek. Kazananlara para ödülü verilecek. Ayrıca, final konserinde kaydedilecek olan eserlerin CD'si basılacak.



Yarışmaya son başvuru tarihi 10 Ocak 2020 olarak belirlendi. Yarışmanın 2020 Nisan ayında sonuçlanması planlanıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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