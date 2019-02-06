Son Dakika Haberleri: Süreyya Paşa Kabri Başında Anıldı

Süreyya Paşa Kabri Başında Anıldı

32 dakika önce

MALTEPE başta olmak üzere, İstanbul'un Anadolu yakasına birçok hizmetlerde bulunan Süreyya İlmen Paşa, ölümünün 64'üncü yıldönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Süreyya Paşa Kabri Başında Anıldı, System.String[]
MALTEPE başta olmak üzere, İstanbul'un Anadolu yakasına birçok hizmetlerde bulunan Süreyya İlmen Paşa, ölümünün 64'üncü yıldönümünde kabri başında dualarla anıldı. Anmaya katılan vatandaşlara, Maltepe Belediye'si tarafından hayır lokması dağıtıldı.

Maltepe Belediyesi, İstanbul'un Anadolu yakasına birçok hizmette bulunan asker, siyasetçi ve işadamı Süreyya İlmen Paşa'nın 64'üncü ölüm yıldönümünde, Süreyyapaşa Hastanesi bahçesinde yer alan kabri başında bir anma gerçekleştirdi. Anmaya Süreyya Paşa'nın yakınları, dostları, Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ilçe başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşları, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

6 Şubat 1955 tarihinde vefat eden Süreyya Paşa'nın kabri başında düzenlenen resmi bir törende, dualar okundu ve lokma dağıtıldı.

4 YILDIR ANILIYOR

Beş yıl önce göreve gelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Süreyya İlmen Paşa'nın bakımsız haldeki kabrini restore ettirmişti. Süreyya Paşa'nın kabrinin restorasyonunun tamamlanmasının ardından, ilk defa 2015 yılında başlayan anma etkinlikleri ilçe geneline yayıldı ve 4 yıldır şubat ayının ilk haftası Maltepe'de Süreyya Paşa Kültür Haftası olarak kutlanmaya başlandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:03 Kaynak: DHA

Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Suriye Marşı ve Suriye Bayrakları ile Yapılan Açılış Büyük Tepki Topladı Erdoğan, Çipras'la Yaptığı Ortak Açıklamada, İzmir - İstanbul - Selanik Projesini İlk Kez Duyurdu

Seçime 53 Gün Kala Yapılan Son Ankette, Taşlar Yerinden Oynuyor Şeyma Subaşı'nın Aşk Yaşadığı DJ Guido Senia, Takipçisinin İsteğiyle Türkiye'ye Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 13:35:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süreyya Paşa Kabri Başında Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]