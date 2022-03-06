Süreyya Paşa'nın kurumlara bağışladığı tarihi köşk harabeye döndü - Son Dakika
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Süreyya Paşa'nın kurumlara bağışladığı tarihi köşk harabeye döndü

06.03.2022 10:22

Süreyya Paşa'nın kurumlara bağışladığı tarihi köşk harabeye döndüİSTANBUL İstanbul'daki kültür ve sağlık tesislerinin çoğalması için mal varlığını ve köşkünü bağışlayan Süreyya Paşa'nın Maltepe'deki köşkü çürümeye terk edildi.

Süreyya Paşa'nın kurumlara bağışladığı tarihi köşk harabeye döndü

İSTANBUL İstanbul'daki kültür ve sağlık tesislerinin çoğalması için mal varlığını ve köşkünü bağışlayan Süreyya Paşa'nın Maltepe'deki köşkü çürümeye terk edildi. Bakımsızlıktan harabeye dönen tarihi Süreyya Paşa köşkü havadan görüntülendi.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında batılılaşma girişimleriyle tanınan hayırsever Süreyya İlmen'in (Süreyya Paşa) kurumlara bağışladığı Maltepe'deki konağı çürümeye yüz tuttu. İlmen, 1951'de Maltepe Başıbüyük Narlıdere mevkiindeki 1800 dönümlük arazisini, işçilere, yoksullara ve kimsesizlere hastane yapılması amacıyla SGK'ya bağışlamıştı. İlmen'in adını taşıyan Süreyyapaşa Hastanesi'ne tepeden bakan 1800 dönümlük arazide bulunan tarihi Süreyya Paşa köşkü herhangi bir faaliyetten geçmediği için harabeye döndü. Tarihi köşkün üst katlarından çürüyen ahşap parçalar zaman zaman aşağıya düşüyor. Köşkün çevresinde herhangi bir tedbir önleminin alınmaması ise dikkat çekiyor.

Öte yandan, tarihi Süreyya Paşa köşkünün yürek sızlatan hali drone ile havadan görüntülendi.

Süreyya Paşa'nın kurumlara bağışladığı tarihi köşk harabeye döndü
Süreyya Paşa'nın kurumlara bağışladığı tarihi köşk harabeye döndü
Süreyya Paşa'nın kurumlara bağışladığı tarihi köşk harabeye döndü

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İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süreyya Paşa'nın kurumlara bağışladığı tarihi köşk harabeye döndü - Son Dakika


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