Süreyya Paşa vefatının 65. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika
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Süreyya Paşa vefatının 65. yılında kabri başında anıldı

6 saat önce

Maltepe başta olmak üzere, İstanbul'un Anadolu yakasına birçok hizmetlerde bulunan asker, siyasetçi ve iş insanı Süreyya İlmen Paşa, ölümünün 65'inci yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Süreyya Paşa vefatının 65. yılında kabri başında anıldı, System.String[]

Maltepe başta olmak üzere, İstanbul'un Anadolu yakasına birçok hizmetlerde bulunan asker, siyasetçi ve iş insanı Süreyya İlmen Paşa, ölümünün 65'inci yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.


Maltepe Belediyesi tarafından Başıbüyük Mahallesi'ndeki kabri başında gerçekleştirilen anmaya, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe Müftüsü Ahmet İnciler, Süreyya Paşa'nın oğlu Hayri İlmen'in torunu Muharrem Erboy, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim'i Zuhal Karakurt, hastane yönetimi, Süreyya Paşa'nın dostları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda vatandaş katıldı. Duaların okunduğu anmaya katılan vatandaşlara, belediye tarafından hayır lokması dağıtıldı. Olumsuz hava şartları ve kar yağışına rağmen katılımın yoğun olması dikkat çekti.


"Maltepe'yi Maltepe yaptı"


Anmada konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Süreyya Paşa'nın döneminin çağdaş öncülerinden biri olduğunu ifade etti. Kılıç, "Bugün tekrar Süreyya Paşa'nın manevi huzurunda bir araya geldik. Maltepe'yi Maltepe yapan, dönemin çağdaş öncülerinden, ülkesine vatanına ve milletine bağlı bir insan olan Süreyya Paşa'nın huzurunda bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Mekanları cennet olsun. Bu soğukta karda, kışta geldiniz, dualar ediyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.


Uçak kazası ve çığ felaketi unutulmadı


Kılıç, Van'ın Bahçesaray ilçesinde art arda meydana gelen ve 33 kişinin yaşamını yitirdiği çığ felaketi ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan uçak kazasında ölenleri de unutmadı. Konuşmasında yaşamını yitirenlere rahmet dileyen Kılıç, "Son günlerde ülkemizde çok acı olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Çığ felaketinde hayatını kaybedenler, uçak kazasında yaşamını yitirenler, çığın altında kalanların hayatını kurtarmak için canını feda edenler, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü bir kez daha gösterdiler. Hepsine Allah'tan gani gani rahmet diliyorum" dedi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:44 Kaynak: İHA
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