Hürriyet
'ten Mehmet Üstündağ
'ın haberine göre; Her yaptığı olay olan cemiyetin ünlü ismi, merhum iş insanı Faruk Yalçın
'ın kızı Süreyya Yalçın
anne olmaya hazırlanıyor. 2016 yılında evlendiği Ozan Baran
'la mutlu evliliğini bir bebekle taçlandırmak isteyen Yalçın, taşıyıcı anne yöntemini uygulamayı planlıyor.
Miami
'de yaşayan çift, uzmanlarla görüştükten sonra bebek sahibi olmak için ABD'de oldukça yaygın olan bu yöntemi araştırmaya başlamış. Şu sıralar Bodrum
'da tatilde olan Süreyya Yalçın-Ozan Baran çift, tatil sonrası Miami'ye döndükten sonra girişimlere başlayacak.