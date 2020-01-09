Süreyya Yalçın, ABD başkanlığına adaylığını koyan Cory Booker'ı Miami'deki malikanesinde ağırladı. - Son Dakika
Son Dakika Magazin Süreyya Yalçın, ABD başkanlığına adaylığını koyan Cory Booker'ı Miami'deki malikanesinde ağırladı. - Son Dakika Magazin

Süreyya Yalçın, ABD başkanlığına adaylığını koyan Cory Booker'ı Miami'deki malikanesinde ağırladı.

7 saat önce

Amerika iş ve siyaset dünyasından 80 kişinin katıldığı davette misafirlere Türk yemekleri ikram edildi.

Süreyya Yalçın, ABD başkanlığına adaylığını koyan Cory Booker'ı Miami'deki malikanesinde ağırladı., System.String[]

Amerika iş ve siyaset dünyasından 80 kişinin katıldığı davette misafirlere Türk yemekleri ikram edildi. Cory Booker, " Süreyya Yalçın'ın 'Türk olmak' konuşması beni çok etkiledi" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Süreyya Yalçın, Siyaset, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:31 
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