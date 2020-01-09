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Süreyya Yalçın, ABD başkanlığına adaylığını koyan Cory Booker'ı Miami'deki malikanesinde ağırladı.
7 saat önce
Amerika iş ve siyaset dünyasından 80 kişinin katıldığı davette misafirlere Türk yemekleri ikram edildi.
Amerika iş ve siyaset dünyasından 80 kişinin katıldığı davette misafirlere Türk yemekleri ikram edildi. Cory Booker, " Süreyya Yalçın'ın 'Türk olmak' konuşması beni çok etkiledi" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:31
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