Süreyya Yalçın, anne oluyor! Taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olacak

Merhum iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, 2016 yılında Ozan Baran ile evlendi. Sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla sık sık adından söz ettiren Yalçın, mutlu evliliklerini bebekle taçlandırmak için ABD'de yaygın olan bir yönteme başvuracak

TAŞIYICI ANNE YÖNTEMİYLE ANNE OLACAK

Miami'de yaşayan çift, uzmanlarla görüştükten sonra bebek sahibi olmak için ABD'de oldukça yaygın olan taşıyıcı anne yöntemini araştırmaya başladı. Şu sıralar Bodrum'da tatilde olan Süreyya Yalçın-Ozan Baran çifti , tatil sonrası Miami'ye döndükten sonra taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmak için işlemlere başlayacak.

AFET BÖLGESİNE İSMİNİ YAZILI OLDUĞU ARAÇLA YARDIM GÖNDERDİ

Geçtiğimiz günlerde alevlere teslim olan Bodrum'da teknede verdiği pozla eleştiri oklarının hedefi olan Süreyya Yalçın, hatasını telafi etmek için bölgeye yardım aracı göndermişti. Ancak sosyetik güzelin aracın üzerine kendi adını yazdırması bölgedeki vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.