Eşi ile havalimanından el ele ayrılan sosyetik güzel için VIP aracının yanı sıra 45 adet bavulu taşımak adına başka bir araç daha hazır bulundu. Özel eşyalarının olduğu el bavuluyla VIP araca binen Süreyya Yalçın, toplam 45 artı bir el bavuluyla Bodrum tatiline gelerek, ilginç bir rekor kırdı.

Yardımcıları, Yalçın için teslim aldıkları bagajları VIP araca yüklerden bir hayli zorluk yaşadı. Araca bavulları sığdırmak için yoğun mesai harcayan çalışanlar, lüks aracın tamamını kullanarak başarılı oldular.

Süreyya Yalçın'ın yeni aldığı lüks VIP aracının yanı sıra tüm araçlarının plakalarının kendi adını simgelemesi dikkatlerden kaçmadı. Gösterişli yaşamıyla gündeme gelen sosyetik güzelin arabasının içerisindeki başlıkların tamamında adının ve soyadının yazdığı görüldü.