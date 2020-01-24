SÜREYYAPAŞA HASTANESİ'NDE  BÜYÜKÇEKMECE'DEN SEVK EDİLEN YABANCI HASTA İÇİN ÖNLEM - Son Dakika
Son Dakika Güncel SÜREYYAPAŞA HASTANESİ'NDE  BÜYÜKÇEKMECE'DEN SEVK EDİLEN YABANCI HASTA İÇİN ÖNLEM - Son Dakika

SÜREYYAPAŞA HASTANESİ'NDE  BÜYÜKÇEKMECE'DEN SEVK EDİLEN YABANCI HASTA İÇİN ÖNLEM

6 saat önce

İSTANBUL'da grip olduğunu belirterek Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi acil servisine başvuran yabancı uyruklu kadın Maltepe'de bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SÜREYYAPAŞA HASTANESİ'NDE  BÜYÜKÇEKMECE'DEN SEVK EDİLEN YABANCI HASTA İÇİN ÖNLEM, System.String[]
İSTANBUL'da grip olduğunu belirterek Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi acil servisine başvuran yabancı uyruklu kadın Maltepe'de bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çinli olduğu belirtilen kadın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yabancı uyruklu kadın nedeniyle hastanede çalışanlar maske ile dolaşmaya başladı.

Görüntü Dökümü:

--------Hastanedeki önlemler


- Bengi
Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:10 Kaynak: DHA
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