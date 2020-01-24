Süreyyapaşa Hastanesi'nde Büyükçekmece'den sevk edilen yabancı hasta için önlem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süreyyapaşa Hastanesi'nde Büyükçekmece'den sevk edilen yabancı hasta için önlem - Son Dakika

Süreyyapaşa Hastanesi'nde Büyükçekmece'den sevk edilen yabancı hasta için önlem

6 saat önce

İSTANBUL'da grip olduğunu belirterek Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi acil servisine başvuran yabancı uyruklu kadın Maltepe'de bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Süreyyapaşa Hastanesi'nde Büyükçekmece'den sevk edilen yabancı hasta için önlem, System.String[]
İSTANBUL'da grip olduğunu belirterek Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi acil servisine başvuran yabancı uyruklu kadın Maltepe'de bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çinli olduğu belirtilen kadın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yabancı uyruklu kadın nedeniyle hastanede çalışanlar maske ile dolaşmaya başladı.


- İstanbul
Büyükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:16 Kaynak: DHA
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