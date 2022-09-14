Microsoft'tan oyun bilgisayarı hamlesi! İşte detaylar

Surface ailesiyle kullanıcıların beğenisini kazanmayı başaran Microsoft, yeni dizüstü modeli için düğmeye bastı. Sızdırılan bilgilere göre Microsoft, Surface Gaming Laptop adını verdiği oyun bilgisayarı için çalışmalarını tamamladı.

Yeni modelin iki farklı donanım seçeneğiyle tanıtılacağı belirtiliyor. Orta segment versiyonunda Intel Core i5-12500H, üst segment versiyonda ise Core i7-12700H kullanılacak.

Microsoft, Intel işlemcili Surface oyun bilgisayarı üretecek

Alder Lake-P ailesinin mensubu olan Core i7-12700H, 10nm teknolojisiyle üretiliyor. 45W TDP değerine sahip işlemcide 14 çekirdek/20 iş parçacığı bulunuyor. Perfoemans konusunda iddialı olan Core i7-12700H, 1.7GHz ile 4.7GHz aralığında çalışabiliyor. İşlemcinin L3 önbellek miktarı 24 MB olarak belirtilmiş.

Intel Core i5-12500H modeli de i7-12700H gibi 10nm teknolojisiyle üretiliyor. 45W TDP değerine sahip olan işlemci, 12 çekirdek/16 iş parçacığıyla karşımıza çıkıyor. 1.8GHz ile 4.5GHz saat hızı aralığında çalışan işlemcinin L3 önbellek miktarı ise 18 MB olarak belirtilmiş.

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Amiral gemisi olarak adlandırılacak modelde Core i7-12700H ile birlikte RTX 3070 Ti ekran kartı kullanılacak. 8 GB GDDR6 belleğe ve 256 bit bellek veriyoluyla karşımıza çıkan ekran kartı, 80W TDP değeriyle oldukça yüksek güç tüketimine sahip.

Core i5-12500H işlemcili versiyonda ise RTX 3050 Ti ekran kartı yer alacak. Ampere mimarisi üzerine inşa edilen ekran kartı, 4 GB GDDR6 belleğe ve 128 bit bellek veriyoluna sahip. 60W TDP değeriyle karşımıza çıkan ekran kartı, 8nm teknolojisiyle üretiliyor.

16 inç ekran ile tanıtılacağı sızdırılan model, 165Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. 1440p çözünürlük ile karşımıza çıkan cihazda 16 GB ve 32 GB RAM seçenekleri yer alacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 2 TB seçenekleri mevcut.