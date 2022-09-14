Microsoft'tan oyun bilgisayarı hamlesi! İşte detaylar - Son Dakika
Üye Girişi

Microsoft'tan oyun bilgisayarı hamlesi! İşte detaylar

14.09.2022 09:09
Microsoft'tan oyun bilgisayarı hamlesi! İşte detaylar

Surface ailesiyle kullanıcıların beğenisini kazanan Microsoft, oyun bilgisayarı için çalışmalarını tamamladı.

Surface ailesiyle kullanıcıların beğenisini kazanmayı başaran Microsoft, yeni dizüstü modeli için düğmeye bastı. Sızdırılan bilgilere göre Microsoft, Surface Gaming Laptop adını verdiği oyun bilgisayarı için çalışmalarını tamamladı.

Yeni modelin iki farklı donanım seçeneğiyle tanıtılacağı belirtiliyor. Orta segment versiyonunda Intel Core i5-12500H, üst segment versiyonda ise Core i7-12700H kullanılacak.

Microsoft, Intel işlemcili Surface oyun bilgisayarı üretecek

Alder Lake-P ailesinin mensubu olan Core i7-12700H, 10nm teknolojisiyle üretiliyor. 45W TDP değerine sahip işlemcide 14 çekirdek/20 iş parçacığı bulunuyor. Perfoemans konusunda iddialı olan Core i7-12700H, 1.7GHz ile 4.7GHz aralığında çalışabiliyor. İşlemcinin L3 önbellek miktarı 24 MB olarak belirtilmiş.

Microsoft'tan oyun bilgisayarı hamlesi! İşte detaylar

Intel Core i5-12500H modeli de i7-12700H gibi 10nm teknolojisiyle üretiliyor. 45W TDP değerine sahip olan işlemci, 12 çekirdek/16 iş parçacığıyla karşımıza çıkıyor. 1.8GHz ile 4.5GHz saat hızı aralığında çalışan işlemcinin L3 önbellek miktarı ise 18 MB olarak belirtilmiş.

ASUS'tan yeni bir çift ekranlı bilgisayar daha!

Amiral gemisi olarak adlandırılacak modelde Core i7-12700H ile birlikte RTX 3070 Ti ekran kartı kullanılacak. 8 GB GDDR6 belleğe ve 256 bit bellek veriyoluyla karşımıza çıkan ekran kartı, 80W TDP değeriyle oldukça yüksek güç tüketimine sahip.

Core i5-12500H işlemcili versiyonda ise RTX 3050 Ti ekran kartı yer alacak. Ampere mimarisi üzerine inşa edilen ekran kartı, 4 GB GDDR6 belleğe ve 128 bit bellek veriyoluna sahip. 60W TDP değeriyle karşımıza çıkan ekran kartı, 8nm teknolojisiyle üretiliyor.

16 inç ekran ile tanıtılacağı sızdırılan model, 165Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. 1440p çözünürlük ile karşımıza çıkan cihazda 16 GB ve 32 GB RAM seçenekleri yer alacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 2 TB seçenekleri mevcut.

YORUMLAR
500
ASUS'tan yeni bir çift ekranlı bilgisayar daha! ASUS'tan yeni bir çift ekranlı bilgisayar daha!
Kaynak: Shiftdelete

Microsoft, Intel, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Microsoft'tan oyun bilgisayarı hamlesi! İşte detaylar - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
09:01 Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kadın 5 saat boyunca kaldırımda hareketsiz bekledi
08:46 Sessiz sedasız evlenmişti! Leyla Lydia Tuğutlu'nun karnı burnunda
08:09 2. Elizabeth'in cenaze törenine dünya liderleri akın edecek! Sadece 3 ülke davet edilmedi
07:53 Muğla'da gece yarısı çıkan orman yangını sabah saatlerinde kontrol altına alındı
00:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i arayarak şehit düşen 50 Azerbaycan askeri için taziyelerini iletti
00:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesine başvurular nasıl yapılıyor? Bugün itibarıyla başladı
00:19 Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sakarya' gafına Muharrem İnce'den olay yorum: Bu duruma üzülüyorum
00:04 Evliliğinin sona ereceği öne sürülen Hadise'nin paylaşımına yorum yağdı
23:41 Yıllar sonra yeniden gündem olan ünlü oyuncu Yasemin Yalçın'ın fit görüntüsü şaşırttı
23:17 Acun Ilıcalı'nın Survivor finalinin reklam arasında anlaştığı futbolcu göz dolduruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 09:09:46. #1.13#
SON DAKİKA: Microsoft'tan oyun bilgisayarı hamlesi! İşte detaylar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement