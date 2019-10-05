Microsoft Heybesinde Ne Varsa Hepsini Ortaya Çıkardı

Surface Duo, Neo ve Microsoft Etkinliğindeki Diğer Şeyler, hepsi ortaya çıktı. İşte detaylar…



Microsoft bugüne kadar ki en yoğun Surface Etkinliğini geride bıraktı. Ortaya bir çok ürün çıkardı. Etkinlik öncesine kadar bir çok söylenti ve sızıntı olmasına rağmen, özellikle Microsoft Surface Duo ve Earbuds gibi ürünleri sır olarak saklamayı başardı.



İşte Microsoft'un duyurduğu ürünler ve şirketin onlar için yayınladığı fragmanlar…



Surface Laptop 3 – İçerisinde 15 inçlik model de var…

Tanıtım fragmanını izledikten sonra bazı özelliklerin MacBook'lar da gördüğümüz özelliklere benzediği fark edebiliyorsunuz.



Özellikle mıknatıslı şarj kablosu benim dikkatimi çekti. İnce tasarım, klavye tuşlarının tasarımı, daha geniş touchpad, hızlı şarj destekleri falan, bir zamanlar Microsoft'un hiçbir zaman normal bir dizüstü bilgisayarı yapmayacağını düşünen biri olarak bu üçüncü nesil kesinlikle olmuş. Üstelik isteyenlere 15 inçlik ekran seçeneği de sunuyor.



15 inçlik model birden çok iş parçacıklarını daha performanslı gerçekleştirebilecek AMD Ryzen işlemci kullanıyor. Küçük olanda ise 10. Nesil Intel CPU kullanılıyor.



13. inçlik model dizüstü bilgisayar hem kumaş, hem de metal kaplama olarak geliyor. Kumtaşı rengi dikkat çekici. 15 inçlik modelde metal olanlarda siyah ve gümüş seçenekleri de mevcut olacak.



USB-C sonunda geldi. Pil ömrü 11,5 saat ve hızlı şarj desteği sunulmuş. Bir saat içerisinde yüzde 80'lik bir şarj edilebilirlik var.



Fiyat: 13.5 inçlik model 999$, 15 inçlik model ise 1,199$.



Ön Sipariş başladı, 22 Ekim'de satışta…



Surface Pro 7

Surface Pro unutulmadı. 13.5 inçlik Surface Laptop 3'a benzer özelliklere sahip. 10. nesil Intel işlemcilere ve Iris Plus Grafiklere sahip. Daha yüksek kalitede 'Studio Mic'ler' ile donatılmıştır ve hızlı şarj ile 10,5 saat pil ömrü sunma iddiasında ve USB-C desteği burada da ar.Şık kırmızı ve mavi tonlarında geliyor.



Fiyat: Klavyesiz 749$ 22 Ekim'de satışa sunuluyor. Ön Siparişleri başladı.



Surface Pro X

Surface Pro form faktörü bir başka seviyeye taşıyan model. 5.33mm gibi acayip incelikte ve özenle kesildiği belli olan bir çerçeveye sahip. 12 inçlik bir gövdeye 13 inçlik ekran yerleştirilmiş. Qualcomm tarafından tasarlanan, en hızlı bilgisayar işlemcisi olduğu iddia edilen LTE destekli yapılandırması da olan bir SQ1 işlemci içeriyor. İki adet USB-C bağlantısı var ve verimli ARM mimarisiyle 13 saat pil ömrü vaat ediyor.



Fiyat: 999$ 5 Kasım'da satışa sunuluyor.



Surface EarBuds

Görüntüsü oldukça garip gelebilir. Ancak artık Microsoft'ta gerçek kablosuz kulaklık kullanıyor. Yuvarlak oldukça bir dokunmatik alanı var. Bu biraz garip görünüyor ama oldukça kullanışlı.



Telefonunuzu çıkarmadan veya sesli komutları kullanmadan ses seviyesini değiştirmek ve parçalar arasında geçiş yapmak oldukça kolay. Ancak bunları yarın öbürgün satış noktalarında deneyimleyip satın almakta fayda var. Görüntüsü biraz garip geldi bana.



Fiyat: 249$ Bu yılın sonlarında satışa sunuluyor.



Windows 10X

Windows 10X deyince Windows 10'un yenisi olarak algılamayın. Bu daha çok Microsoft'un işletim sistemini mobil cihazlar için daha kolay hale getirme girişimi olarak görebilirsiniz. Şirketin bu kez başarılı olma ihtimali daha yüksek.



Windows 10X temelde Windows 10 gibi çalışır ancak mobil cihazlar da özellikle katlanabilir cihazlarda veya çift ekranlı cihazlar kullanım için önemli derecede optimize edilmiş bir sürüm. Pil tasarrufu sağlamak için sadece kullanacağınız Windows bileşenlerini yükler.



2020 Güz döneminde ortaya çıkabilir.



Surface Neo

Surface Neo uzun zamandır geldiği söyleniyor. Geçen yıldan beri 'Project Centaurus' olarak adlandırılan cihaz, on yıl önce ilk olarak ayrıntılandırılan "Courier" konseptinin bir evrimi. Cihazın yıllar önce yaptığı gibi PC Form faktörünü yeniden tanımlama potansiyeli var.



Microsoft bu modelde esnek ekran kullanmak yerine iki ekranı senkronize kullanmanın daha iyi bir yöntem olduğunu düşünüyor. Galaxy Fold'ta olduğu gibi esnek ve kırılgan bir cihazdan daha ziyade bu tarz kullanımın daha gerçekçi olduğu görüşünde.



Microsoft, ekranlar arasında yumuşak geçişli bilgi aktarımı sağlıyor. Üzerindeki Windows 10 X, onu bir çift ekranlı aygıt olarak mı kullandığınızı yoksa daha ince form faktörlü tablet olarak mı? kullandığınızı oldukça kolay anlayabiliyor.



Ancak tüm bunların ötesinde etkileyici olansa cihazın klavyesiyle nasıl bütünleştiğidir. Klavyeyi ekranlardan bir tanesine manyetik olarak taktığınızda, Windows 10X arabirimi çok sayıda eylemi gerçekleştirebileceğiniz bir arayüze dönüşüyor.



Ekranı klavyeye bitişik bir dokunmatik yüzey haline geldiğinden, Neo'yu normal bir dizüstü bilgisayar olarak pratikte bile kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, diğer ekranda birincil bir görev üzerinde çalışırken bir videoyu oynatmak veya bilgi kaydetmek için farklı bir alanmış gibi kullanabilirsiniz.



202 yazında görebiliriz.



Suface Duo

Uzun süredir beklenen, daha doğrusu hayal edilen Surface Phone'nun etkinlikte duyurulabileceğine kimse ihtimal dahi vermiyordu.

Ancak Surface Duo Üzerinde Android çalışan bir Surface Phone.Üzerinde çalışan Android dışında mini Surface Neo'ya benziyor.



Bu modelde de Neo gibi diğer katlanabilir telefonların aksine esnek bir katlanabilir ekran kullanılmıyor. Bunun yerine ayrı görevleri icra etmek için tasarlanan iki ayrı ekran bulunuyor. Verimli bir şekilde kullanılabilir mi? onu zaman gösterecek.



Bir Microsoft cihazında başka bir işletim sisteminin çalıştığını görmek oldukça garip. Ancak ürünün tam olarak ne zaman geleceğini şu an için kestirmek zor. 2020 yazı deniyor.