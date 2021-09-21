Sürgü barajı alarm veriyor - Son Dakika

Sürgü barajı alarm veriyor

Kuraklık nedeniyle barajda sular çekildi

MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, sulama suyu ihtiyacını karşılayan Sürgü Barajı'nda doluluk oranı minimum seviyelere kadar düştü. Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, kuraklık nedeniyle ileride sıkıntı yaşamamaları için kapalı devre sulama sistemine geçişmesi gerektiğini söyledi.

Doğu Anadolu'da yaşanan kuraklık nedeniyle Malatya'da da su rezervleri, minimum seviyelere geriledi. Doğanşehir ilçesinde tarımsal sulamada 10 bin hektar alanın sulanmasını sağlayan önemli barajlardan biri olan Sürgü Barajında son günlerde doluluk oranı yüzde 4'ün altına indi. Normal su kotunda göl hacminin 70,93 hm3 olduğu belirtilen Sürgü Barajı'nın büyük bölümünde hiç su kalmadı. Drone ile görüntülenen barajda bazı bölgelerde su birikintileri gözükürken, bu yıl yeterli yağışın olmaması durumunda ileriki yıllarda bölge sulamasında ciddi sorunların yaşanabileceği belirtiliyor.

Barajla ilgili bilgiler veren Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, bu yıl tarımsal alanlarda ki sulamalarda sıkıntı yaşamadıklarını ancak kuraklığın devam etmesi durumunda sıkıntı olabileceğini söyledi. Sulamada kapalı devre sistemine geçilmesi gerektiğini de belirten Tanışık, "Kapalı sistemi er yada geç hayata geçirmemiz lazım. Şuan akar sulama sistemi var. Hem arazi çoraklaşıyor hem de israf oluyor ama damlama kapalı sistemi olursa bundan sonra sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz" dedi.

Doğanşehir'de kuraklık olduğunu ancak diğer barajlara göre bu yıl ki sulamaları tamamlamak üzere olduklarını ifade eden Tanışık, "İnşallah bu yıl yağış olur ve kuraklık tehlikesi olmaz" diye konuştu.