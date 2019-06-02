Son Dakika Haberleri: Sürgü Barajı'nda balık ölümleri ve koku tedirginliği
Son Dakika Güncel Haber

Sürgü Barajı'nda balık ölümleri ve koku tedirginliği

2 dakika önce

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde bulunan Sürgü Barajı'nda, son 10 yılın en büyük doluluk oranı yaşanırken, sebebi belirlenmeyen balık ölümleri ve koku bölge halkını tedirgin ediyor.

Sürgü Barajı'nda balık ölümleri ve koku tedirginliği, System.String[]
MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde bulunan Sürgü Barajı'nda, son 10 yılın en büyük doluluk oranı yaşanırken, sebebi belirlenmeyen balık ölümleri ve koku bölge halkını tedirgin ediyor. 
Sürgü Barajı'nda yetişen alabalık ve tatlı su balıklarından binlercesi ölü olarak kıyıya vurdu. Balık ölümlerinin nedenini bilmeyen baraj etrafında arazisi olan vatandaşlar, kötü kokudan dolayı rahatsız olduklakını söyledi. Savaklı Mahallesi Muhtarı Mehmet Alkan, konuyu yetkililere bildirdiklerini belirterek, "Yaklaşık 10 yıl önce yine böyle bir olayın gerçekleşti. Bu bir hastalık. Yanlış değilsem mantar hastalığı, yetkililerden haber bekliyoruz. Doğanşehir ilçe jandarma ekipleri numuneleri alıp gerekli yerlere bildirdiler, sonuç bekliyoruz" dedi. 
Çiftçi Ali Çetintaş ise, "Tarlamız, bahçemiz burada arazimizin kenarına yaklaşamıyoruz çok pis kokuyor. Hastalık yayabilir, yetkililerden yardım bekliyoruz balıklar sonuçta bir canlıdır ölmesinler" diye konuştu.


- Doğanşehirmalatya
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:16 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani adam, bahçede odun kesen komşusunun kafasına taş atıp balta ile kemiklerini kırdı Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı Komşusunun kafasına taş atıp balta ile kemiklerini kırdı...O anlar kamerada Diyarbakır'da koca dehşeti! Çocuklarının yanında öldürdü, yol kenarına bırakıp kaçtı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 13:18:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürgü Barajı'nda balık ölümleri ve koku tedirginliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]