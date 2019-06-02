Son Dakika Haberleri: Sürgü Barajı'nda korkutan balık ölümleri
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Sürgü Barajı'nda korkutan balık ölümleri

1 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bulunan Sürgü Barajı'nda son günlerde yaşanan balık ölümleri korkutuyor.

Sürgü Barajı'nda korkutan balık ölümleri, System.String[]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bulunan Sürgü Barajı'nda son günlerde yaşanan balık ölümleri korkutuyor.

Bu sene etkili olan yağış ile birlikte doluluk oranı yüzde 90'lara ulaşan Sürgü Barajı'nda binlerce balık kıyıya vuruyor. Balıkların ölüm sebebi henüz tam olarak bilinmezken, mantar hastalığının balıkların ölümüne sebep olabileceğinin üzerinde duruluyor. Çevrede oturan vatandaşlar durumun kendilerini tedirgin ettiğini ifade ederek, kokudan dolayı dışarıya çıkamadıklarını söyledi.

Savaklı Mahallesi Muhtarı Mehmet Alkan, konuyu yetkilere bildirdiklerini ancak şu an için herhangi bir önlem veya işlem yapılmadığını kaydetti. Alkan, "Yaklaşık on yıl önce yine böyle bir olay gerçekleşti, bu bir hastalıktır. Doğanşehir ilçe jandarma ekiplerine teşekkür ederiz, gerekli hassasiyeti gösterdiler numuneleri alıp gerekli yerlere bildirdiler. Sonuç bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:23 Kaynak: İHA
Doğanşehir, Malatya, Güncel
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