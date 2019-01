Sürgün Edilen Aşiret Lideri Münbiç'in Terörden Temizlenmesini İstedi- Münbiç'te 280 Bin Kişilik...

- Sürgün edilen aşiret lideri Münbiç 'in terörden temizlenmesini istediMünbiç'te 280 bin kişilik nüfusu bulunan Beni Said Aşiretinin lideri Şeyh Abdullah Şılaş:"Allah'ın izniyle Türk kardeşlerimizle birlikte dönüp Münbiç'i yeniden fethedeceğiz"CERABLUS - Suriye genelinde nüfusu 1 milyonu aşan ve PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Münbiç'te ise 280 bin kişilik bir nüfusa sahip olan Beni Said Aşiretinin lideri Şeyh Abdullah Şılaş, Münbiç'in terörden temizlenmesini istedi.Münbiç, terör örgütü PKK/PYD tarafından işgal edildikten sonra sürgüne gönderilen Beni Said Aşiretinin lideri Ebu Sufuk lakaplı Şeyh Abdullah Şılaş, Fırat Kalkanı Harekatıyla terörden temizlenen Cerablus 'a geldi. Ailesi ve bazı yakınlarıyla birlikte burada yaşayan Şılaş, aşiretine mensup yaklaşık 280 bin kişinin Münbiç'te zulüm altında olduğunu dile getirdi. Geride bırakmak zorunda kaldığı yakınlarının kurtarılması ve teröristlerin zulmünün sona erdirilmesi için Türkiye 'nin bölgeye operasyon başlatmasını isteyen Şılaş, "Münbiç'te oturuyorduk. PKK/PYD terör örgütü geldi. Halka zulüm etti. Irza, namusa geçtiler. İnsanları göç ettirdiler. Fırat Kalkanı bölgesine geldik" dedi."Münbiç'i yeniden fethedeceğiz"Suriye genelinde 1 milyondan fazla, Münbiç bölgesinde ise 280 bin civarında aşiret mensubunun yaşadığını söyleyen Şılaş, "Allah'ın izniyle Türk kardeşlerimizle birlikte dönüp Münbiç'i yeniden fethedeceğiz. Aşiretimizin bulunduğu yerler Münbiç, El Bab, İdlip Azez , Cerablus, Rai, Çobanbey. Aşiretimizin nüfusu 1 milyondan fazladır. Münbiç'te 270 bin, 280 bin kişimiz var. Birincisi herkesi askere alıyor. Oradaki gençler kaçmaya başladı. Oraya geldikten sonra insanların parası varsa parasını aldılar. Parası yoksa askerlik adı altında oğlunu aldılar. Oğlu yoksa kızını aldılar. Bizim Arapların adetinde, kültüründe kızlar askerlik yapmaz. Onun için Türk kardeşlerimize, Türkiye Cumhuriyeti 'ne sesleniyoruz, bize bir an önce yardımcı olsunlar, bölgemizi geri almamıza yardımcı olsunlar. Türk kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Türk halkı Suriye halkına yardım ediyor" diye konuştu.