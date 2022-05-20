Sürgün edilen Çerkesler Samsun'da anıldı - Son Dakika
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Sürgün edilen Çerkesler Samsun'da anıldı

20.05.2022 21:47

Samsun Çerkes Derneğince, Çerkes sürgününün 158. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Samsun Çerkes Derneğince, Çerkes sürgününün 158. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Ellerinde Türk ve Çerkes bayraklarıyla Tütün İskelesi'nde toplanan grup, vatandaşlara karanfil verdi.

Samsun Çerkes Derneği Başkanı Erdal Yavuz, burada yaptığı konuşmada, 21 Mayıs 1864'de yaşanan Çerkes sürgününü anmak için bir araya geldiklerini belirterek, soykırım ve sürgünlerin bir daha yaşanmamasını arzu ettiklerini söyledi.

Etkinlikte, sürgünde hayatını kaybeden ve 19 Mayıs ilçesinde kayıtları bulunan Çerkeslerin Osmanlı arşivlerinden ulaşılan adlarına hazırlanan temsili mezar taşları da sergilendi.

Konuşmaların ardından Nart Çocuk Kulübü tarafından Çerkes andı okundu, ağıtlar söylendi.

Programın sonunda denize siyah çelenk ve karanfil bırakılarak dua edildi.

Sürgün edilen Çerkesler Samsun'da anıldı
Sürgün edilen Çerkesler Samsun'da anıldı
Sürgün edilen Çerkesler Samsun'da anıldı
Sürgün edilen Çerkesler Samsun'da anıldı
Sürgün edilen Çerkesler Samsun'da anıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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