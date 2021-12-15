Sürgünde olan Rauf Denktaş, Kıbrıs'a geri dönebilecek mi? - Son Dakika

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı "Kıbrıs Zafere Doğru"nun yeni bölümünde sürgünde olan Rauf Denktaş'ın, Kıbrıs'a kaçak olarak yapacağı seyahat damga vuracak.

Dizinin on dokuzuncu bölümünde neler olacak:

Salahi ve Meliha'nın ölümü Kemal ve Ankaralı'yı derinden sarsar. Ankaralı, Rauf'ın Kıbrıs'a yapacağı kaçak ve tehlikeli seyahati organize eder. Ameliyat olmak üzere Ankara'ya dönecekken yeni bir görevle karşılaşır. Ankaralı için Kıbrıs yolları tekrar görünmüştür. Ancak bu seyahat beklendiğinden zorlu geçer. Rauf ise her şeyin sonunda Yüzbaşı Cengiz'i hatırlatan bir sonla Rumlar tarafından ele geçirilip aynı kaderi mi yaşayacaktır?

Yönetmenliğini Osman Taşcı ve Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı "Kıbrıs Zafere Doğru" çok konuşulacak yeni bölümüyle 17 Aralık Cuma günü saat 20.00'de TRT 1'de...