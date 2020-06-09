Sürgündeki bir Uygur Türkü'nün annesine ulaşma mücadelesi - Son Dakika
BBC

Sürgündeki bir Uygur Türkü'nün annesine ulaşma mücadelesi

Aziz İsa Elkun, yaklaşık 20 yıl önce, doğup büyüdüğü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin terk etmiş Uygur bir akademisyen.

Sürgündeki bir Uygur Türkü'nün annesine ulaşma mücadelesi, System.String[]

Aziz İsa Elkun, yaklaşık 20 yıl önce doğup büyüdüğü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni terk etmiş Uygur bir akademisyen.

Türkiye ve Almanya üzerinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelmiş.

2017'ye kadar her hafta annesiyle telefonla görüştüğünü anlatan Elkun, iletişimlerinin nasıl koptuğunu şöyle anlattı:

"2017 yazında telefonla görüşürken annem 'Oğlum artık bizi arama, sen her aradığında polis evimize geliyor ve bize telefonu açmayın' dedi. Sonra bir daha kendisine ulaşamadım."

"Aziz, baban vefat etti"

Aynı yılın kasım ayında Türkiye'deki bir arkadaşından babasının vefat ettiğini öğrenen Elkun, yine Şayar'daki annesine ulaşmaya çalışsa da sonuç alamamış.

Aradığı cep ve ev telefonlarının artık kullanılmadığını fark etmiş.

Geçen yıl, Google Earth'ten babasının defnedildiği mezarlığa bakarken bir değişiklik olduğunu gören Uygur akademisyen, Fransız haber ajansı AFP ile temasa geçip durumu iletmiş. AFP'nin bölgeye gittiğini anlatan Elkun, ajansın geçtiği fotoğrafları "Eski mezarlar yıkılmış, her tarafa kemikler saçılmış. Yerlerine 80 santimetrelik beton kutu gibi mezarlar yapılmış ama içlerinde ne olduğunu kimse bilmiyor" sözleriyle yorumladı.





Çin devlet televizyonundan yanıt

Elkun'un babasının mezarına ne olduğunu anlama ve annesiyle konuşabilme mücadelesi giderek uluslararası bir haber haline geldi.

Bu mücadelesini, ocak ayında CNN'e verdiği röportajda da anlattı. CNN röportajına yanıt ise Çin devlet televizyonu CCTV'den geldi.

Çin televizyonu şubatta yayımladığı haberde Elkun'un annesiyle görüştü ve mezarlığın yeni görüntülerini yayımladı. Elkun'un annesi eski mezarların kuvvetli yağmur ve rüzgarda sık sık dağıldığını söylerken mezarların taşınmasından memnun olduğunu dile getirdi.

2 ay sonra gelen telefon

Bu haberin yayınlanmasından iki ay geçtikten sonra Aziz İsa Elkun'un hiç beklemediği bir gelişme yaşandı.

Tanımadığı bir numaradan gelen telefonu açtığında karşıdaki ses annesinindi: "' Anne, nasıl oldu? Doğrudan mı arıyorsun bu bilinmeyen numara nedir?' diye sordum. O da, 'Sağ olsunlar buradaki polisler gelip oğlunu arayabilirsin dediler' dedi. Ben de kendisine 'özgür insanlar olduğumuzu, anne ve oğlunun konuşması için arada polise gerek yok' dedim. ve hat bir anda kesildi."





"Türkiye Uygurlar için bir şeyler yapmalı"

Aziz İsa Elkun, kendi yaşadığının ötesinde Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yıllardır büyük trajedilerin yaşandığını savunurken, "Çin, 3 milyondan fazla Uygur Türk'ünü toplama kamplarına kilitledi. 2016'ya kadar hiçbir haber alamıyorduk ama modern teknoloji sayesinde artık orada neler olup bittiğini öğreniyoruz" dedi.

Türkiye'ye de çağrı yapan Elkun, "Türkiye, baskı altındaki Filistinli ve Arakanlı Müslümanlar için çok şey yaptı. Ama bizler Türk ve Müslüman olduğumuz halde Türkiye'den Uygurlar için pek fazla bir şey duymadık" dedi.

BBC'nin geçen yıl temmuz ayında yaptığı bir araştırma Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde son iki yılda çok sayıda büyük ölçekli yatılı okulun kurulduğunu göstermişti.

Çin yetkilileri Uygur Türklerinin, radikal eğilimlerle mücadele kapsamında "dil öğretim merkezlerinde" eğitim gördüğünü savunuyor.

Pekin yönetiminin "eğitim kampı" adını verdiği tesislerde, yaklaşık 1 milyon Müslüman Uygur Türkünün tutulduğu sanılıyor.

BBC'nin bu yıl özel izinle girdiği bu tesislerden elde edilen görüntüler ve yapılan röportajlar, kurulan sistemin "cezaevine daha yakın olduğunu" göstermişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Uygur, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 08:27 

Son Dakika Dünya Sürgündeki bir Uygur Türkü'nün annesine ulaşma mücadelesi - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti 2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı Çılgın antikacının şiire gömdüğü lanetli hazine 5 kişiyi canından etti Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü Görevinden dolayı dev kayanın üstünde tek başına yaşıyor Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu         
00:36
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur         
00:03
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi         
23:57
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi         
23:49
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi         
23:21
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler         
23:13
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor         
23:08
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi         
23:05
Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi         
22:57
Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı         
22:54
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti         
22:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık         
22:39
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri         
22:26
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük         
22:22
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi         
22:13
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı         
22:12
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır         
22:05
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı         
22:00
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü         
22:00
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış         
21:42
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor         
21:35
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın         
21:32
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu         
21:18
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek 2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek         
21:17
Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü         
21:00
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı         
20:50
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi         
20:50
İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı         
20:49
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı         
20:49
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi         
20:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 02:49:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sürgündeki bir Uygur Türkü'nün annesine ulaşma mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]