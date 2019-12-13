"Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Belgeseli" hazırlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Belgeseli' hazırlandı - Son Dakika

"Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Belgeseli" hazırlandı

6 saat önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Ahıska sürgününün 75. yılına özel olarak 75 kişi ile röportaj yapılarak, "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Belgeseli" hazırlandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Ahıska sürgününün 75. yılına özel olarak 75 kişi ile röportaj yapılarak, "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Belgeseli" hazırlandı.


Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Ahıska sürgününün 75. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'daki sürgünün tanıklarıyla yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda "Ahıska Sürgünü Belgeseli" hazırlandı. Hazırlık sırasında 500 kişi ile temasa geçilerek, sürgünü bizzat yaşamış 75 kişi ile mülakatlar yapıldı. Mülakatlar sonucunda ele edilen 300 saatlik görüntü ve 500 sayfalık doküman üzerinden hazırlanan belgesel, aynı zamanda önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Film, 1944 yılında 100 bin Ahıskalının yurtlarından sürüldüğü, 20 bine yakın kadın, çocuk ve yaşlı Ahıskalının soğuk kış şartlarında yaşamını yitirdiği sürgün ve soykırımın hafızalardan silinmemesi ve gelecek nesillerin tarih bilinçlerinin canlı tutulması için önemli bir işlev görecek. - ANKARA

Ahıska Türkleri, Azerbaycan, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:20 Kaynak: İHA
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