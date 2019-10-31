Son Dakika Haberleri: "Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler" sempozyumu
Son Dakika Güncel 'Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler' sempozyumu

"Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler" sempozyumu

7 saat önce

Ahıska Türkleri'nin vatanlarından sürgün edilişinin ele alınacağı uluslararası "Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler" sempozyumu 16-17 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Ahıska Türkleri'nin vatanlarından sürgün edilişinin ele alınacağı uluslararası "Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler" sempozyumu 16-17 Kasım'da gerçekleştirilecek.

İstanbul Medeniyet Üniversitesinin düzenlediği sempozyumun birinci gününde, Ahıska Türkleriyle ilgili belgesel gösterimi ve protokol konuşmalarının ardından 6 farklı oturum yapılacak.

Yurt içinden, alanında uzmanların yanı sıra, uluslararası akademi camiasından da Doç. Dr. Masoumeh Daei, Roza Tukenova, Doç.Dr Alla Mongus, Prof.Dr. Gülnar Nurbetova gibi isimlerin katılacağı sempozyum, Göztepe Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

Sempozyum kapsamında gerçekleştirilecek oturumlarda, "1944-1989 Yıllarında Sovyetler Birliği Rusyası'nın Türk Dünyasındaki Sürgünleri: Ahıskalı Türkler", "?hıskalı Türklerin Trajik Kaderi", "Fergana Olaylarının Sorumlusu Kim?", "Gurbetteki Ahıskalı Türklerin El Sanatı", "Ahıska ve Çevre Vilayetlerinde Kıpçak Varlığı", "Ahıskalı Türklerin Tarihini Etkileyen İki Önemli Antlaşma: Edirne ve Batum Antlaşması", "Ahıskalı Türklerin Edebi, Tarihi ve Tanınmış Edebiyatlarının Kazak Dilindeki Çevirilerinin Kütüphanelerde Okutulması" gibi konular ele alınacak.

Sempozyumun ikinci gününde ise "Muhacir Ulemadan Bilal Efendi Ahiskavi'nin İcazetnamesi", "Ahıskalı Türklerin Güney Kazakistan'a Zorla Sürgün Edilmesi", "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Ahıska Türklerinin Mülkiyete İlişkin Talepleri", "Türkistan'da Ahıska Türkleri Arasında Entelektüeller" konuları masaya yatırılacak.

Sempozyum, oturumların ardından gerçekleştirilecek sonuç ve değerlendirme bölümüyle sona erecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:02 Kaynak: AA
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