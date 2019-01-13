Surinam'da 2 Tondan Fazla Kokain Ele Geçirildi
37 dakika önce
Güney Amerika ülkesi Surinam'da 2 tondan fazla kokain ele geçirildi.
Güney Amerika
ülkesi Surinam
'da 2 tondan fazla kokain ele geçirildi. Polis
, başkent Paramaribo'daki bir limanda 8 konteynerde pirinç torbalarına yerleştirilen 2 bin 300 kilogram kokainin ele geçirildiğini açıkladı. Avrupa
'ya gönderilmesi planlanan kokainin, ülke tarihinde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.
Olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:28 Kaynak: AA
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