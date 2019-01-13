Son Dakika Haberleri: Surinam'da 2 Tondan Fazla Kokain Ele Geçirildi

Surinam'da 2 Tondan Fazla Kokain Ele Geçirildi

37 dakika önce

Güney Amerika ülkesi Surinam'da 2 tondan fazla kokain ele geçirildi.

Surinam'da 2 Tondan Fazla Kokain Ele Geçirildi, System.String[]
Güney Amerika ülkesi Surinam'da 2 tondan fazla kokain ele geçirildi.

Polis, başkent Paramaribo'daki bir limanda 8 konteynerde pirinç torbalarına yerleştirilen 2 bin 300 kilogram kokainin ele geçirildiğini açıkladı.

Avrupa'ya gönderilmesi planlanan kokainin, ülke tarihinde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:28 Kaynak: AA

Polis, Güney Amerika, Surinam, Güncel
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