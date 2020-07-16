Surinam'da eski polis şefi Santokhi, devlet başkanı oldu - Son Dakika

Surinam'da eski polis şefi Santokhi, devlet başkanı oldu

Surinam'da Mayıs ayında devlet başkanlığı seçimlerini kazanan eski polis şefi Chan Santokhi, yemin ederek göreve başladı.

Surinam'da Mayıs ayında devlet başkanlığı seçimlerini kazanan eski polis şefi Chan Santokhi, yemin ederek göreve başladı.

Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Van Gölü'ndeki tekne faciasında 1 cansız bedene daha ulaşıldı


Güney Amerika ülkesi Surinam'da "şerif" olarak tanınan ve İlerici Reform Partisi (VHP) lideri Chan Santokhi, cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kalan ve aynı zamanda yurt dışında kaçakçılıktan hüküm giymiş olan Desi Bouterse iktidarının sonunu getirdi. 61 yaşındaki eski polis şefi Santokhi, geçtiğimiz 25 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından yemin ederek devlet başkanlığı görevine başladı. Meclis'teki 51 sandalyenin 33'ünü kazanan Santokhi, ekonomik iyileşme ihtiyacı olan ülkede başkan olarak yemin etti. Santokhi Meclis'te yaptığı ilk konuşmada ABD ve Hollanda ile ilişkilerin iyileştirileceğini ifade ederek, "Mali uçurumun eşiğindeyiz. Bu kriz, tahmin edebileceğimiz en kötü senaryoların bile üstünde" dedi. Hint asıllı Santokhi, 2010 ve 2015'teki seçimleri kaybetmişti. Ancak, Adalet ve Polis Bakanlığı yaptığı yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı kapsamında suçlulara göz açtırmayarak popülarite elde etti.


Bouterse, "Şerif" ilan etmişti


Hollanda'da polis memuru olarak eğitim alan Santokhi, Surinam'a döndükten sonra başmüfettiş ve daha sonra da sömürge döneminde "Hollanda Guyanası" olarak da bilinen Surinam'ın başkomiseri olarak görev yaptı. Eylül 2005'te, Adalet ve Polis Bakanlığı görevini yürütün Santokhi'ye Eski Devlet Başkanı Bouterse tarafından suça karşı kararlı tutumu ve kanunun titizlikle uygulanması nedeniyle "Surinam Şerifi" unvanı verilmişti.


Surinam'da devlet başkanlığı koltuğunu kaybeden Desi Bouterse, 15 çavuş ve astsubay arkadaşıyla beraber 25 Şubat 1980'de Henck Arron yönetimindeki sivil hükumete askeri darbe yapmıştı. Söz konusu darbe, bağımsızlığını henüz yeni kazanan cumhuriyet rejimini, 1980-1991 yılları arasında etkin olan askeri bir diktatörlüğe taşıdı. Darbeyi yapan cuntacı grup, "On Altılılar" adıyla anıldı. On Altılılar Cuntasının liderliğini yapan Bouterse, Ulusal Askeri Konsey Başkanı olarak seçilmiş ve demokratik hükümetin görevlerini devralmıştı. Bouterse, Moiwana katliamı başta olmak üzere 1980'lerde işlenen insan hakkı ihlalleri ve diğer suçlardan sorumlu tutuldu. 2000 yılında Hollanda'da 474 kilo eroin taşımaktan dolayı 11 yıl hapse çarptırılan Bouterse, suçlamaları reddetmişti.


Eski Hollanda sömürgesi olan Güney Amerika ülkesi Surinam, 25 Kasım 1975'te bağımsızlığını kazanmıştı. - PARAMARIBO

Hollanda, Surinam, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Surinam'da eski polis şefi Santokhi, devlet başkanı oldu - Son Dakika

Son Dakika

17:38 Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 13:53 Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek 13:47 AB'nin "güvenli ülkeler" listesinde Türkiye'ye yine yer verilmedi 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:33 Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:29 Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
17:38
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
14:33
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
13:53
AB'nin "güvenli ülkeler" listesinde Türkiye'ye yine yer verilmedi
13:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 17:54:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Surinam'da eski polis şefi Santokhi, devlet başkanı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]