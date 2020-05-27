Surinam'da seçim personelinin yorgun düşmesi üzerine oy sayımına ara verildi - Son Dakika

Güney Amerika ülkesi Surinam'da 25 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından oy sayma işlemine, seçim personelinin yorgun düşmesi nedeniyle ara verildi.

Surinam'da muhalefet partileri, seçim sırasında usulsüzlüklerin yapıldığını iddia ederken, oy sayma işlemine ara verilmesi seçimlere hile karıştırılabileceği konusunda yeni soru işaretleri doğmasına neden oldu.

Ülkede şimdiye kadar oyların yüzde 73'ü sayıldı. Buna göre Devlet Başkanı Desi Bouterse'nin Ulusal Demokratik Partisinin yenilgiye uğradığı, bu eğilimin sürmesi halinde iktidar partisinin 51 sandalyeli mecliste çoğunluğu kaybedeceği, muhalefet lideri Chan Santokhi'nin Birleşik Reform Partisinin sandalye sayısını 20'ye çıkaracağı ifade ediliyor.

Seçim yetkilileri, 36 saatlik oy sayma maratonunun ardından işleme ara vermekten başka çareleri olmadığını bildirdi.

Başlıca oy sayma merkezinin başkanı Mike Nerkust, Apintie televizyonuna yaptığı açıklamada, "36 saattir koşturuyoruz. İnsanların sonuçlarını öğrenme arzusunu anlıyorum, ancak biz de insanız." diye konuştu.

Nerkust, oy pusulaları konusunda endişelenmemesi gerektiğini vurgulayarak oy sandıklarına bu gece kamera sistemleri, siyasi parti üyeleri, askerler ve polisin göz kulak olacağını söyledi.

Surinam'da cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığından mahkum olan eski darbe lideri 74 yaşındaki Devlet Başkanı Bouterse'nin, bir dönem daha görevde kalmayı ümit ettiği belirtiliyor. Yeni meclis, devlet başkanını ağustos ayında seçecek.

Amerikan Devletleri Örgütünün gözlemci heyeti ve yerel örgütler, pazartesi günü düzenlenen seçimde birçok usulsüzlüğün meydana geldiğini rapor ederken, Karayip Ortak Pazarı misyonu usulsüzlük eleştirilerinin "aşırı derecede abartılmış" olduğunu belirtiyor.