Surinam devlet başkanına 20 yıl hapis cezası

Surinam'da Devlet Başkanı Desi Bouterse, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Surinam'da Devlet Başkanı Desi Bouterse, 1982 yılında yapılan askeri darbeden sonra 15 muhalifini öldürdüğü gerekçesiyle Savaş Konseyi tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savaş Konseyi, Cumhuriyet Savcısının istediği gibi 8 Aralık'ta gerekçeli kararın açıklanmasından önce yapılan duruşmada Devlet Başkanı Desi Bouterse'nin 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.



Bouterse ve kendisi gibi 15 çavuş ve astsubay 25 Şubat 1980'de sivil hükumete askeri darbe yaptı. Darbeyi yapanlar 'On Altılılar' adıyla anılırken, Bouterse, Ulusal Askeri Konsey Başkanı olarak seçildi. Emrindeki askerler aralarında hukukçular, gazeteciler ve üniversite profesörleri de dahi olmak üzere 16 muhalifi kaçırdı. 15'ini öldürdü. Hayatta kalan tek kişi Bouterse'ye karşı tanıklık eden bir sendika lideriydi. Bouterse aleyhindeki dava 2007 yılında başladı. Dava Surinam'da "Aralık cinayetleri" olarak adlandırılıyordu.



Hollanda'da askeri eğitim alan Dési Bouterse, bu cinayetlerin dışında 1980'lerde askeri yönetim sırasında işlenen insan hakkı ihlalleri ve diğer suçlardan dolayı sorumlu tutuluyor. 2000 yılında Hollanda'da 474 kilo eroin taşımaktan dolayı 11 yıl hapse çarptırılmış, Bouterse suçlamaları reddetmişti.2011'de yayınlanan Wikileaks sızıntısı raporlarına göre, Bouterse 2006 yılına değin uyuşturucu ticaretinde etkinlik gösterdi. - AMSTERDAM