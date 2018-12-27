Suriye'deki Kamplarda Sert Kış Koşullarında Sel Çilesi
53 dakika önce
Suriye'de, İdlib ve Lazkiye kırsalında 2 gündür süren ve sele dönüşen sağanak nedeniyle 11 sığınmacı kampı sular altında kaldı.
Suriye
'de, İdlib
ve Lazkiye
kırsalında 2 gündür süren ve sele dönüşen sağanak nedeniyle 11 sığınmacı kampı sular altında kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:05 Kaynak: Youtube
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