Son Dakika Haberleri: Suriye'deki Kamplarda Sert Kış Koşullarında Sel Çilesi

Suriye'deki Kamplarda Sert Kış Koşullarında Sel Çilesi

53 dakika önce

Suriye'de, İdlib ve Lazkiye kırsalında 2 gündür süren ve sele dönüşen sağanak nedeniyle 11 sığınmacı kampı sular altında kaldı.

Suriye'de, İdlib ve Lazkiye kırsalında 2 gündür süren ve sele dönüşen sağanak nedeniyle 11 sığınmacı kampı sular altında kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:05 Kaynak: Youtube

Lazkiye, İdlib, Suriye, Genel
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