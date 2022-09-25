Suriye açıklarındaki tekne faciasından kurtulan kadın, yolcu sayısının en az 150 olduğunu söyledi - Son Dakika
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Suriye açıklarındaki tekne faciasından kurtulan kadın, yolcu sayısının en az 150 olduğunu söyledi

25.09.2022 22:52
Suriye açıklarındaki tekne faciasından kurtulan kadın, yolcu sayısının en az 150 olduğunu söyledi

Suriye açıklarında batan tekneden kurtulan 22 yaşındaki kadın, yolcu sayısının en az 150 olduğunu ifade etti.

Suriye açıklarında batan tekneden kurtulan 22 yaşındaki kadın, yolcu sayısının en az 150 olduğunu ifade etti.

Lübnan'dan Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Suriye açıklarında batması sonucu hayatını kaybedenlerin yakınları ile faciadan kurtularak hastanede tedavi alınanların yakınlarının el-Arida Sınır Kapısı'nda bekleyişi sürüyor.

Tekne faciasından kurtulup Tartus'tan Trablusşam kentindeki hastaneye getirilenler arasında Lübnanlı 22 yaşındaki Dua Halid el Mevli de bulunuyor.

Tedavi gördüğü hastanede AA muhabirine konuşan Mevli, Avrupa'ya ulaşma hedefiyle yola çıktıkları teknede en az 150 kişinin bulunduğunu, 90'dan fazla kişinin teknenin batmasından sonra öldüğünü söyledi.

Mevli, çok üzgün olduğunu ve iki aylık bebeğini kaybettiğini anlattı.

Hastane önünde bekleyen kadının kız kardeşi Kevser de Mevli ve eşinin deniz yolu ile tehlikeli bir yolculuğa çıkacaklarından habersiz olduklarını belirterek, "Henüz 3 aylık evli ve 2 aylık hamileydi. Karnındaki bebek öldü." diye konuştu.

Kevser, Mevli'nin eşinin de kurtulanlar arasında olduğunu ancak Suriye'den Lübnan'a geçerken sınırda soruşturma için emniyette bilgisine başvurulduğunu ve henüz serbest bırakılmadığını belirtti.

Tekne faciasında 94 kişi öldü

Lübnan Yüksek Yardım Komitesi Başkanı Tümgeneral Muhammed Hayır, 24 Eylül'de yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenleri tekneye bindiren kaçakçının yolcu sayısını bilmediğini söylediğini aktarmıştı.

Hayır, şu ana kadar 94 kişinin cesedine ulaşıldığını ve 19 kişinin de kurtarıldığın bildirmişti.

Lübnan ordusundan bugün yapılan açıklamada da tekne faciasındaki olayla ilgili 2 zanlının yakalandığı kaydedilmişti.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinden 22 Eylül'de yola çıkan düzensiz göçmen teknesi batmıştı. Teknede, Lübnanlıların yanı sıra Suriyeli ve Filistinlilerin bulunduğu ifade edilmişti.

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Kaynak: AA

Lübnan, Suriye, Güncel, Son Dakika

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