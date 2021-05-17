Son dakika haberi: Bakan Soylu: "Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Suriye açıklarında güvenlik güçleri tarafından 1 buçuk tonun üzerinde esrarın ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerince, Suriye açıklarında 1 buçuk tonun üzerinde esrarın ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu konuyla ilgili paylaşımında, "Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide; 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi! Allah nazardan korusun" ifadelerine yer verdi.

(Ali Nargüner/İHA)